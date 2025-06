Die erwartete Hochzeit des Milliardärs soll viel Geld nach Venedig bringen - die Spekulationen darüber sind endlos. Manche feiern seine Anwesenheit jedoch nicht und sorgen sich um die Touristenstadt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Prominente Gästeliste und adäquater Schutz

Vor der für diese Woche erwarteten Hochzeit von Amazon-Chef Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig überschlagen sich in Italien die Spekulationen um Details des Großereignisses. So berichtet die renommierte italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" aus namentlich nicht genannter Quelle, dass ehemalige US-Marines für die Sicherheit von rund 200 erwarteten Promis sorgen sollen. Unter ihnen werden Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Katy Perry, Donald Trumps Tochter Ivanka, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg und viele mehr erwartet.

Lady Gaga soll singen und Mick Jagger auch. Bis zu 90 Privatjets sollen demnach ankommen, dazu mehrere Superjachten, neben der knapp 130 Meter langen "Koru"-Jacht des Paares.

Teuerste Hochzeit in Venedig aller Zeiten

Nach allem, was man weiß, dürfte das tagelange Fest zur teuersten Hochzeit werden, die die Lagunenstadt in mehr als 1.500 Jahren gesehen hat. Die italienischen Zeitungen schätzen die Kosten auf 15 bis 30 Millionen Euro.

Allerdings gibt es noch Probleme: So darf das Schiff, wenn es nach den Vorschriften geht, mit einer Länge von mehr als 125 Metern nicht am Markusplatz anlegen. Die "Koru" müsste also ausweichen, an etwas weniger illustre Plätze. An Bord gibt es neun luxuriöse Schlafzimmer, aber das reicht bei weitem nicht. Der größte Teil der Festgesellschaft wird in Fünf-Sterne-Hotels wie dem "Gritti Palace" oder dem "Danieli" untergebracht. Bürgermeister Luigi Brugnaro, ein Mann mit gehörigem Geltungsdrang, dementierte allerdings Berichte, dass Bezos alles ausgebucht habe.

Anzeige

Anzeige

Der italienischen Zeitung zufolge sollen drei Termine als sicher gelten: ein Gala-Abend auf dem Lido, dem Strand-Viertel der Stadt; die Trauung auf der kleinen Klosterinsel San Giorgio Maggiore; und die Abschlussparty im Renaissance-Gebäude Scuola Grande della Misericordia im historischen Zentrum.

Die Gesamtorganisation für die Woche hat einer der bekanntesten internationalen Hochzeitsveranstalter übernommen, Lanza & Baucina aus London, der schon für Promis wie George Clooney und Salma Hayek Hochzeiten in Venedig organisiert hat und bekannt ist für die strenge Geheimhaltung.

Lukrative Hochzeit

Für die Lagune könnte die Hochzeit sehr lukrativ sein. Die Modedesignerin Diane von Fürstenberg riet in einem "Corriere della Sera"-Interview dem Paar, der Stadt eine großzügige Spende zu machen. Auch die Gäste sollten statt Geschenken für die Stadt spenden.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die wissenschaftliche Einrichtung "Corila" berichtet, sei bereits ein Scheck über eine Million Euro für deren Arbeit ausgestellt worden. "Corila" ist ein Zusammenschluss mehrerer italienischer Einrichtungen, darunter das Institut für Ozeanographie und Geophysik. Die Spende sei für Projekte gedacht, die den langfristigen Erhalt der Lagune sichern sollen. Auch weitere Einrichtungen sollen finanzielle Unterstützung erhalten.

Anzeige

Anzeige

"Er soll nicht Venedig mit Las Vegas verwechseln"

In Venedig wächst jedoch die Sorge vor einem Ausnahmezustand. Die Gäste sollen per Wassertaxi durch die Stadt gefahren werden – mitten in der Hochsaison mit bis zu 150.000 Besucher:innen täglich. Natürlich ist Bezos für viele eine Reizfigur. "Wir haben nichts gegen Hochzeiten", sagte einer der Aktivisten, Tommaso Cacciari der Zeitung "La Repubblica". "Aber wir mögen keinen arroganten Milliardär, der glaubt, er könne sich alles kaufen. Er soll Venedig nicht mit Las Vegas verwechseln."

Unklar ist allerdings, wie viele Leute tatsächlich hinter den Protesten stehen. Der Polizei zufolge sind für die nächsten Tage noch keinerlei Demonstrationen angemeldet, was eigentlich mit 72 Stunden Vorlauf geschehen muss.

Zudem protestiert die Gruppe "No Space for Bezos" (Kein Platz für Bezos). Der Milliardär sei ein Symbol für Ausbeutung und Kapitalismus in der Stadt.

Anzeige

Bezos habe "das Recht zu heiraten, wo und wie er will"

Arrigo Cipriani von der berühmten Harry's Bar, die auch schon Persönlichkeiten wie den Autor Ernest Hemingway (1899-1961) begrüßt hat, hält die Proteste für überzogen, wie er der Tageszeitung "La Repubblica" sagte. Venedig sei eine Stadt der Freiheit, die alle willkommen heiße. "Selbst der reichste und unsympathischste Mensch der Welt hat das Recht auf Freiheit, sogar das Recht, zu heiraten, wo und wie er will", so Cipriani.

Bürgermeister spricht von "Ehre für die Stadt"

In einer Mitteilung der Agentur Lanza & Baucina, über die das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet hatte und die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, hieß es, Gerüchte über eine "Übernahme" der Stadt seien "völlig falsch". Die Vorgaben seien von Anfang an klar gewesen, hieß es weiter: Möglichst wenig Beeinträchtigungen für die Stadt, Respekt gegenüber den Einwohner:innen und Institutionen sowie eine möglichst starke Einbindung der Menschen aus der Region in die Organisation der Veranstaltungen.

Die älteste Bäckerei der Stadt, Rosa Salva, zum Beispiel bekam den Auftrag, für alle Gäste Tüten mit traditionellem Naschwerk zusammenzustellen. Das Designstudio Laguna ist für deren Versorgung mit Murano-Glas zuständig.

Bürgermeister Brugnaro gehört zu den Leuten, die das Vorhaben am lautesten verteidigen. Der Bauunternehmer, der sich in Anlehnung an Italiens früheren Mehrfach-Ministerpräsidenten gern als "Berlusconi von Venedig" betiteln lässt, spricht von einer "Ehre für die Stadt". Die "Serenissima" (La Serenissima Repubblica di San Marco), so der offizielle Staatstitel Venedigs, habe schon Veranstaltungen ganz anderer Größenordnung bewältigt. Außerdem werde die Bezos-Hochzeit viele Millionen Euro nach Venedig bringen. Das allerdings hat auch nie jemand bezweifelt.