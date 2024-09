 Streit um Cybertruck: Tschetscheniens Machthaber Kadyrow beschuldigt Elon Musk

Ein Streit zwischen Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow und Milliardär Elon Musk treibt immer schrägere Blüten. Es geht dabei um einen angeblich geschenkten Tesla Cybertruck.

Der eine behauptet, einen Tesla Cybertruck geschenkt bekommen zu haben. Der großzügige Schenker hingegen dementiert, ein solches Präsent überhaupt gemacht zu haben. Jetzt soll aber just dieser futuristische Wagen aus der Ferne deaktiviert worden sein.

Im Video: Musk provoziert nach mutmaßlichem Attentatsversuch auf Trump

Der eine prahlt, der andere dementiert

Ob nun ein wertvolles Geschenk in Form eines Cybertrucks von Musk an Kadyrow ging, sei dahingestellt. Zumindest hat Machthaber Kadyrow, der sein Land mit äußerst harter Hand regiert, laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) geprahlt, ein solches Luxusgeschenk bekommen zu haben. Das "Cyberbeast" solle bald im russischen Krieg gegen die Ukraine Nutzen bringen.

Ganz anders stellt es Tesla-Chef Musk dar. Dieser dementiert lauthals und antwortet auf einen Post des Journalisten Seth Abramson auf X: "Sind Sie wirklich so zurückgeblieben, dass Sie glauben, ich hätte einem russischen General einen Cybertruck geschenkt?"

Kadyrow will das letzte Wort haben

Damit könnte die doch merkwürdig anmutende Geschichte eigentlich auserzählt sein. Doch Kadyrow scheint das letzte Wort in der Angelegenheit haben zu wollen. Der Machthaber soll nun Musk laut "Merkur" auf seinem Telegram Kanal beschuldigt haben, "seinen" Truck manipuliert zu haben. Dies sei "nicht nett von Elon Musk. Er macht teure, herzliche Geschenke und schaltet sie dann aus der Ferne ab".

Noch vor wenigen Tagen hörte sich Kadyrow noch anders an. Laut dpa hat er in einem Clip gesagt: "Elon, danke". Er lud den Milliardär auch nach Tschetschenien ein. "Ich spreche Elon Musk meine aufrichtige Dankbarkeit aus! Dies ist natürlich das stärkste Genie unserer Zeit und ein Spezialist. Ein großartiger Mann!", sagte Kadyrow. Er habe sich sofort verliebt – in das Auto.