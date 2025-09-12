Anzeige
Weitere Probleme

Stromausfall in Berlin beendet - aber monatelange Reparatur droht

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 12:34 Uhr
  • dpa
Ein stundenlanger Stromausfall hatte Teile Berlins lahmgelegt, jetzt wird mit monatelangen Reparaturarbeiten gerechnet. (Archivbild)
Ein stundenlanger Stromausfall hatte Teile Berlins lahmgelegt, jetzt wird mit monatelangen Reparaturarbeiten gerechnet. (Archivbild)© Michael Ukas/dpa

Nach dem langen Stromausfall in Berlin meldet der Betreiber keine neuen Probleme. Die eigentlichen Reparaturarbeiten kommen aber erst noch - und dauern voraussichtlich mehrere Monate.

Das Wichtigste in Kürze

  • Nach dem historischen Stromausfall im Berliner Südosten laufen die Reparaturarbeiten weiter – und könnten sich bis 2026 hinziehen.

  • Grund ist ein extremistischer Brandanschlag auf wichtige Leitungen.

  • Eine Zwischenlösung sichert derzeit die Stromversorgung.

Nach dem Ende des mehr als 60-stündigen Stromausfalls im Berliner Südosten gehen die Reparaturarbeiten voraussichtlich noch mehrere Monate weiter. Das könne nach ersten Schätzungen bis ins Jahr 2026 hinein dauern, sagte der Sprecher der Stromnetz GmbH, Henrik Beuster, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Bislang wird eine Zwischenlösung genutzt. "Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt daran, wie wir die beschädigten Leitungen wieder in Betrieb nehmen können", sagte Beuster. Das sei eine komplexe Aufgabe.

Auch in den News:

Bisher sind keine neuen Probleme bekannt

In der ersten Nacht nach Ende des Stromausfalls sind dem Betreiber bisher keine Probleme bekannt. "Die Leitungen, die wir in Betrieb genommen haben, funktionieren einwandfrei", sagte Beuster.

Nach einem extremistischen Brandanschlag in der Nacht zu Dienstag (9. September) erlebte die Hauptstadt den längsten Stromausfall der Nachkriegszeit. Die zunächst rund 50.000 betroffenen Stromkund:innen werden seit dem späten Donnerstagnachmittag (11. September) wieder versorgt.

