Streit

Tusk widerspricht Trump – Russische Drohnen über Polen kein Versehen

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 15:30 Uhr
  • dpa
Polens Regierungschef Donald Tusk (Bild) spricht von einem gezielten Angriff Russlands.
Polens Regierungschef Donald Tusk (Bild) spricht von einem gezielten Angriff Russlands.© Marian Zubrzycki/PAP/dpa

Polens Regierungschef Tusk weist die Einschätzung von US-Präsident Trump zurück: Russische Drohnen seien bewusst in polnischen Luftraum geflogen. Militärkreise stützen diese Sicht.

Polen hat der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach das massive Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum möglicherweise auf einem Fehler beruhte. "Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Fehler war. War er aber nicht. Und wir wissen das", schrieb Regierungschef Donald Tusk auf X.

Bei einer Pressekonferenz fügte er hinzu, Polens Geheimdienste und Militär hätten ausreichend Informationen dazu, wer verantwortlich sei. Man kenne die Urheber, den Startort der Drohnen und die Absicht hinter der Aktion.

Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht zu Mittwoch (10. September) war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der NATO geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere NATO-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab.

Militärkreise halten Versehen für unwahrscheinlich

Trump hatte am Donnerstag (11. September) auf Nachfrage eines Reporters vor dem Weißen Haus gesagt, die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen "könnte ein Fehler gewesen sein". Dennoch sei er "nicht glücklich" über "diese ganze Situation".

Seit seinem Amtsantritt im Januar wird Trump vorgeworfen, er zeige dem Angreifer Russland gegenüber zu viel Nachsicht und lasse sich von Kremlchef Wladimir Putin teils vorführen.

Dass es sich beim Einflug der Drohnen wirklich um ein Versehen handelt, wird nach Prüfung des Vorfalls in Militärkreisen für unwahrscheinlich gehalten. Mindestens einer der Flugroboter flog nach dpa-Informationen aus NATO-Kreisen in Richtung des Verteilzentrums für die Ukraine-Militärhilfe am polnischen Flughafen Rzeszow.

