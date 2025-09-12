Anzeige
USA

Vizepräsident JD Vance geleitet Charlie Kirks Sarg nach Arizona

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 14:11 Uhr
  • Damian Rausch
Vizepräsident JD Vance (rechts), Second Lady Usha Vance (Mitte) und Erika Kirk, die ein Kreuz an einer Kette trägt, verlassen die Air Force Two.
Vizepräsident JD Vance (rechts), Second Lady Usha Vance (Mitte) und Erika Kirk, die ein Kreuz an einer Kette trägt, verlassen die Air Force Two.© AP

Ein schwerer Verlust für die US-Konservativen: Nach dem tödlichen Attentat auf Charlie Kirk begleiteten Vizepräsident JD Vance und seine Frau den Sarg des Aktivisten nach Arizona.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Leiche von Charlie Kirk wurde mit der Air Force Two nach Phoenix überführt.

  • Vizepräsident JD Vance half persönlich dabei, den Sarg aus dem Flugzeug zu tragen.

  • Die Ermittler in den USA fahnden weiterhin nach dem Schützen.

Die USA trauern um den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk. Am Donnerstag traf seine Leiche an Bord der Air Force Two in Arizona ein – begleitet von Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha.

Nach Angaben mehrerer US-Medien wurde Kirks Sarg mit einer Regierungsmaschine in seine Heimat überführt. Mit an Bord waren seine Witwe Erika, die beiden Kinder, Vizepräsident Vance und die Second Lady. Am Flughafen Phoenix half JD Vance persönlich dabei, den Sarg aus dem Flugzeug zu tragen.

Trauernde Familie und Freunde

Erika Kirk und Usha Vance verließen das Flugzeug Hand in Hand. Schon zuvor hatte "t-online" unter Berufung auf "CBS News" und "Politico" berichtet, dass auch enge Freunde Kirks bei dem Flug anwesend gewesen seien.

Kirk war am Mittwoch auf einem Universitäts-Campus in Utah erschossen worden. Ursprünglich wollte JD Vance am selben Tag zum 9/11-Gedenken in New York reisen, sagte diesen Termin jedoch ab, um nach Utah zu fliegen. In einem Social-Media-Post schrieb Vance: "Charlie war nicht nur ein Verbündeter, sondern ein Freund über viele Jahre."

Kirk war ein einflussreicher Aktivist

Kirk galt als prominente Stimme der Trump-nahen "Make America Great Again"-Bewegung. 2012 gründete er die Jugendorganisation Turning Point USA, die an zahlreichen Highschools und Universitäten aktiv ist. Deren Hauptquartier liegt in Phoenix, wo auch die Familie Kirk lebt.

Während die Angehörigen trauern, sucht die Polizei weiter nach dem Schützen. "Wir werden nicht ruhen, bis der Täter gefunden ist", hieß es zuletzt von den Behörden. Der Fall erschüttert die politische Szene der USA und zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich.

  • Verwendete Quellen:
  • T-Online: "JD Vance begleitet Kirks Leiche zurück nach Arizona"
  • Deutsche Presse-Agentur
