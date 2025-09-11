Anzeige
Wohl keine Sabotage

Stromausfall in Leipzig - bis zu 10.000 Menschen betroffen

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 15:00 Uhr
  • dpa
Die Stadtwerke haben nach dem Stromausfall in Leipzig eine erste Vermutung, was die Ursache gewesen sein könnte. (Symbolbild)
Die Stadtwerke haben nach dem Stromausfall in Leipzig eine erste Vermutung, was die Ursache gewesen sein könnte. (Symbolbild)

Bis zu 10.000 Menschen in Leipzig ohne Strom: In Teilen der Innenstadt fielen sogar Ampeln aus. Die Ursache ist laut Stadtwerken wohl ein technischer Fehler.

Ein Stromausfall im Bereich der Leipziger Innenstadt hat am Donnerstagmittag (11. September) zu Einschränkungen geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke waren bis zu 10.000 Menschen betroffen. Im östlichen Teil der City fielen auch Ampelanlagen aus, der Straßenbahnverkehr lief jedoch weiter.

Auch in den News:

Ursache war der Ausfall eines Umspannwerkes. "Zu 99 Prozent ist dies auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Eine Sabotage kann ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher. Techniker seien bemüht, die Versorgung schnell wiederherzustellen.

