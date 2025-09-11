Wohl keine Sabotage
Stromausfall in Leipzig - bis zu 10.000 Menschen betroffen
- Aktualisiert: 11.09.2025
- 15:00 Uhr
- dpa
Bis zu 10.000 Menschen in Leipzig ohne Strom: In Teilen der Innenstadt fielen sogar Ampeln aus. Die Ursache ist laut Stadtwerken wohl ein technischer Fehler.
Ein Stromausfall im Bereich der Leipziger Innenstadt hat am Donnerstagmittag (11. September) zu Einschränkungen geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke waren bis zu 10.000 Menschen betroffen. Im östlichen Teil der City fielen auch Ampelanlagen aus, der Straßenbahnverkehr lief jedoch weiter.
Ursache war der Ausfall eines Umspannwerkes. "Zu 99 Prozent ist dies auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Eine Sabotage kann ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher. Techniker seien bemüht, die Versorgung schnell wiederherzustellen.