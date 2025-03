Stromausfall legt Londoner Flughafen Heathrow lahm - auch Frankfurter Airport betroffen

Der Londoner Flughafen Heathrow bleibt am Freitag (21. März) wegen eines Stromausfalls geschlossen. Zahlreiche Flüge und Passagiere sind davon betroffen.

Anzeige

An einem der verkehrsreichsten Flughäfen Europas kam es am Freitag (21. März) zu einem erzwungenen Stillstand. Der Flughafen London Heathrow bleibt wegen eines Stromausfalls den gesamten Tag geschlossen. Grund für den Stromausfall war ein Brand in einem nahegelegenen Umspannwerk.

Anzeige

Anzeige

Heathrow: Zahlreiche Flüge müssen umgeleitet werden

Auf der Plattform "X" gab der Flughafen bekannt, dass der Betrieb eingestellt wurde und Passagieren wurde davon abgeraten, zum Flughafen zu fahren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nach Angaben der Flugverfolgungs-Website "FlightRadar24" mussten bereits zahlreiche Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways schickte ihren Flug von Perth nach Paris und ein Flug der United Airlines aus New York wurde nach Shannon in Irland umgeleitet. Einige Flüge aus den USA drehten mitten in der Luft um und kehrten zu ihrem Abflugort zurück.

Anzeige

Anzeige

Eurocontrol, das die Flugsicherung in ganz Europa verwaltet, teilte auf seiner Website für den Flugbetrieb mit, dass wegen des Stromausfalls auf dem Flughafen Heathrow keine Ankünfte erlaubt seien und dass es Pläne für die Umleitung von Flügen gebe.

Auswirkungen auch auf Frankfurt

Die Schließung des Londoner Flughafens Heathrow wegen eines Stromausfalls hat auch Auswirkungen auf Deutschlands größten Airport in Frankfurt. "Wir sind aber nicht massiv betroffen", sagte ein Flughafensprecher. Am Freitag mit geplanten 1230 Flügen mit insgesamt 170.000 Passagieren sollten voraussichtlich sechs Flüge von oder nach London annulliert werden.

Zugleich kündigte der Sprecher sechs Umleitungen an: Andere Flugzeuge, die teils schon in der Luft waren und in Heathrow nicht landen konnten, wurden nun trotz der relativ großen Entfernung in Frankfurt erwartet. Die Weiterreise der Passagiere sei Sache ihrer Fluggesellschaft, erklärte der Airport-Sprecher. Unterm Strich sollte somit die Zahl der Frankfurter Flüge am Freitag gleich bleiben. Zuvor hatte auch der Hessische Rundfunk (hr) darüber berichtet.

Anzeige

Anzeige

Brand im Umspannwerk unter Kontrolle

Die Londoner Feuerwehr hat inzwischen den Brand in einem Umspannwerk eingedämmt, der für den Stromausfall am Flughafen Heathrow sorgt. "Das Feuer in #Hayes ist nun unter Kontrolle, aber wir bleiben den Tag über noch vor Ort", teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Brandermittler würden mit ihren Untersuchungen beginnen.

Nach Angaben der Londoner Feuerwehr waren rund 70 Feuerwehrleute zur Bekämpfung des Brandes im Westen Londons im Einsatz. Die Ursache des Brandes sei noch nicht bekannt. Der Londoner Flughafen Heathrow ist der verkehrsreichsten Flughafen Europas und der fünftgrößte der Welt.