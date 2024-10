Suche in Hannover beendet: Vermisster autistischer Junge in Berlin gefunden

Der zehnjährige Junge verschwand am Freitagabend in Hannover, erst im Laufe des Samstags taucht er wieder auf - in Berlin. Wo hielt er sich auf?

Der zehnjährige Junge, der seit Freitagabend (18. Oktober) in Hannover vermisst wurde, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Einsatzkräfte fanden ihn in Berlin, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der autistische Junge, der eigentlich aus Berlin kommt, von Hannover aus eigenmächtig auf den Heimweg gemacht. Dort war er während eines gemeinsamen Besuchs mit seinem Vater weggelaufen.

Als er dann am Freitagabend niemand an der elterlichen Wohnung in Berlin angetroffen habe, sei er zu einer Freundin gegangen, bei der er dann übernachtet habe. "Deren Eltern erhielten erst im Laufe des Samstags Kenntnis von der großangelegten Suche nach dem Jungen und gaben den entscheidenden Hinweis zum Verbleib des Jungen", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Nun befinde er sich bei seiner Mutter.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung, Flächenspürhunden und Drohnen hatte die Polizei Hannover nach dem Jungen gesucht. Wie er genau nach Berlin gekommen und warum er weggelaufen war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.