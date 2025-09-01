Anzeige
Angst in Neapel

Supervulkan Campi Flegrei in Italien brodelt: Erdbeben erschüttert Phlegräische Felder

  • Veröffentlicht: 01.09.2025
  • 12:05 Uhr
  • dpa
Epizentrum des Erdbebens in Italien ist der Supervulkan Campi Flegrei. (Archivbild)
Epizentrum des Erdbebens in Italien ist der Supervulkan Campi Flegrei. (Archivbild)© Christoph Sator/dpa/dpa-tmn

In den frühen Morgenstunden erschüttert ein stärkeres Erdbeben die Gegend um den Supervulkan Campi Flegrei bei Neapel. Schäden werden nicht gemeldet, doch die Sorge in der Region ist groß.

Anzeige

Das Gebiet rund um die italienische Großstadt Neapel ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag nach offiziellen Angaben in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan unweit der Stadt im Süden Italiens. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,0 an. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es den Behörden zufolge zunächst nicht.

Das Erdbeben wurde gegen 4:55 Uhr registriert. Dem Erdbeben ging nach Angaben des INGV eine Serie mehrerer schwächerer Erdstöße in der Nacht voraus. In dieser wurden bisher etwa 40 Erdbeben verzeichnet, davon allein 23 in den frühen Morgenstunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Auch in den News:

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in dem dicht besiedelten Gebiet von Neapel in der Region Kampanien, werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie manchmal auch stärkeren Erdbeben heimgesucht. Ende Juni wurde in den Campi Flegrei - wörtlich: brennende Felder - sogar ein Beben der Stärke 4,6 gemessen. Derzeit gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die die Bevölkerung zur Vorsicht aufruft.

Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders große Magmakammer und enorme Gewalt aus. Anders als normale Vulkane explodieren sie regelrecht. Niemand kann jedoch sagen, wann der nächste Ausbruch stattfinden wird.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 15:45

  • 11:27 Min
  • Ab 12
Mehr News
Indiens Premier Modi trifft Putin beim SOZ-Gipfel in China – und fordert ein Ende des Ukraine-Kriegs.
News

Treffen mit Putin: Indiens Premier Modi fordert Ende des Ukraine-Krieges

  • 01.09.2025
  • 12:43 Uhr
30. August 2025, Bonn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen
News

Grünen-Schelte: Statt Herbst der Reformen beginnt Merz "Herbst des Streits"

  • 01.09.2025
  • 12:36 Uhr
Spahn und Miersch gemeinsam in der Ukraine
News

Überraschender Besuch: Fraktionschefs Spahn und Miersch gemeinsam in der Ukraine

  • 01.09.2025
  • 12:32 Uhr
Markus Söder
News

"Grundsätzliches Update" für Sozialstaat: Söder pocht auf Einsparungen beim Bürgergeld

  • 01.09.2025
  • 11:05 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250830-99-874431
News

Erdrutsch in Norwegen: Riesiger Riss auf Fernstraße - eine Person vermisst

  • 01.09.2025
  • 10:28 Uhr
CHINA-SCO/
News

Putin für eine neue Weltordnung - ohne Europa und USA im Zentrum

  • 01.09.2025
  • 10:05 Uhr
Afghanistan, Herat: Freiwillige arbeitet in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan.
News

Erdbeben in Afghanistan: Mehr als 610 Tote gemeldet

  • 01.09.2025
  • 09:19 Uhr
Mit Kreide schreiben Frauen in verschiedenen Städten fiese Sprüche auf die Straßen. Sie wollen so auf das Problem Catcalling aufmerksam machen.
News

SPD will "Catcalling" bestrafen

  • 01.09.2025
  • 05:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-802823
News

Bürgergeld: Klingbeil für härtere Maßnahmen bei Schwarzarbeit

  • 31.08.2025
  • 21:02 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-802779
News

Ukrainer wollen Waffenruhe nur mit Sicherheitsgarantien

  • 31.08.2025
  • 19:48 Uhr