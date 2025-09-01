Anzeige
Unglück

Erdrutsch in Norwegen: Riesiger Riss auf Fernstraße - eine Person vermisst

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 11:48 Uhr
  • dpa
Nach dem Unglück gilt eine Person als vermisst.
Nach dem Unglück gilt eine Person als vermisst.© Ole Martin Wold/NTB/dpa

Nach einem Erdrutsch in Norwegen läuft die Suche nach einem Vermissten. Die Behörden gehen nicht davon aus, den Mann lebend zu finden. Straße und Schiene sind stark beschädigt.

Anzeige

Die bei einem massiven Erdrutsch schwerbeschädigte Fernstraße E6 nördlich von Trondheim wird über mehrere Wochen unpassierbar bleiben. Das berichtet die Nachrichtenagentur NTB unter Berufung auf einen Sprecher. Es könne auch Monate dauern. Unterdessen wird seit dem Unglück am Samstag (30. August) eine Person vermisst. Die Einsatzkräfte gehen davon, dass der Mann nicht überlebt hat.

Fotos von der Unglücksstelle verdeutlichen das Ausmaß: Ein großer Krater klafft da, wie die E6 und eine angrenzende Zugstrecke verliefen. Die Erdmassen sind teils in den angrenzenden Nesvatnet-See gerutscht.

Auch in den News:

Arbeiter vermisst - Rettung eingestellt

Der Vermisste hatte auf einer Baustelle gearbeitet, NTB-Angaben zufolge war er mit den Bodenverhältnissen an der Unglücksstelle befasst. Die Polizei hatte am Samstagnachmittag mitgeteilt, die Rettungsaktion einzustellen und stattdessen nach einer vermutlich toten Person zu suchen. Eine weitere Person, die im Auto unterwegs und erfasst worden war, habe sich befreien können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, war mitgeteilt worden.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 15:45

  • 11:27 Min
  • Ab 12
Mehr News
Markus Söder
News

"Grundsätzliches Update" für Sozialstaat: Söder pocht auf Einsparungen beim Bürgergeld

  • 01.09.2025
  • 11:05 Uhr
CHINA-SCO/
News

Putin für eine neue Weltordnung - ohne Europa und USA im Zentrum

  • 01.09.2025
  • 10:05 Uhr
Afghanistan, Herat: Freiwillige arbeitet in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan.
News

Erdbeben in Afghanistan: Mehr als 610 Tote gemeldet

  • 01.09.2025
  • 09:19 Uhr
Mit Kreide schreiben Frauen in verschiedenen Städten fiese Sprüche auf die Straßen. Sie wollen so auf das Problem Catcalling aufmerksam machen.
News

SPD will "Catcalling" bestrafen

  • 01.09.2025
  • 05:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-802823
News

Bürgergeld: Klingbeil für härtere Maßnahmen bei Schwarzarbeit

  • 31.08.2025
  • 21:02 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-802779
News

Ukrainer wollen Waffenruhe nur mit Sicherheitsgarantien

  • 31.08.2025
  • 19:48 Uhr
Containerschiff
Artikel

Trotz Urteil zu Trump-Zöllen: USA setzen Verhandlungen fort

  • 31.08.2025
  • 17:48 Uhr
US-Präsident Donald Trump
News

Umsiedlung geplant: Trump-Regierung will Gazastreifen übernehmen

  • 31.08.2025
  • 17:26 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250830-99-878075
News

Ermittlungen nach Gaza-Demo in Frankfurt: Redner festgenommen

  • 31.08.2025
  • 13:08 Uhr
Leiche in Hamburger Bar entdeckt
News

Toter in Hamburger Shisha-Bar - Ermittlungen laufen

  • 31.08.2025
  • 12:47 Uhr