Anzeige
Opferzahlen könnten weiter steigen

Erdbeben in Afghanistan: Mehr als 610 Tote gemeldet

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 09:19 Uhr
  • Michael Reimers
Afghanistan, Herat: Freiwillige arbeiten in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan.
Afghanistan, Herat: Freiwillige arbeiten in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan.© Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Afghanistan erlebt erneut eine Erdbeben-Katastrophe. Die Zahl der Toten und Verletzten ist hoch - und könnte noch deutlich steigen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • In der afghanischen Provinz Kunar an der Grenze zu Pakistan kam es zu einem Erdbeben der Stärke 6,0.

  • Nach Angaben der Staatsagentur sind mindestens 610 Menschen gestorben und rund 1.300 Personen bei dem Beben verletzt worden.

  • Die Erschütterungen ereignete sich kurz nach Mitternacht in einer Tiefe von acht Kilometern.

Inhalt

  • Rettungsarbeiten sind angelaufen
  • Erdbeben-Risikogebiet Afghanistan

Im Osten Afghanistans kam es zu einem schweren Erdbeben. Wie ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul der Deutschen Presse-Agentur sagte, gab es in den Provinzen Kunar und Nangarhar mindestens 610 Tote und mehr als 1.300 Verletzte. In der Provinz Kunar seien zahlreiche Häuser vollständig zerstört, hieß es weiter.

Der staatliche Rundfunksender Radio Television Afghanistan (RTA) hatte zunächst von 500 Todesopfern infolge des Bebens berichtet. Die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur ging anfangs von lediglich 500 Verletzten in der Provinz Kunar aus.

Die Provinz grenzt an Pakistan und liegt circa 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Kabul.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,0. Demnach ereignete es sich gegen Mitternacht an der pakistanischen Grenze in einer Tiefe von acht Kilometern. Es folgten mehrere Nachbeben, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Rettungsarbeiten sind angelaufen

Wie Behörden in Nangarhar mitteilten, sind Helikopter im Einsatz, um Verwundete aus den betroffenen Gebieten zu fliegen. Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Menschen, die in Trümmern nach Überlebenden suchen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

"Ich bin in voller Solidarität mit den Menschen in Afghanistan nach dem verheerenden Erdbeben, das das Land heute früh heimgesucht hat", schrieb UN-Generalsekretär António Guterres auf "X".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Erdbeben-Risikogebiet Afghanistan

Dies ist nicht die erste Erbebenkatastrophe, die Afghanistan ereilt. Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen.

Bei einer Erdbebenserie am 7. Oktober 2023 kamen in Afghanistan nach Angaben der UN mehr als 1.500 Menschen ums Leben - viele weitere wurden verletzt. 2022 starben in dem Land am Hindukusch bei einem Beben nach Taliban-Angaben mehr als 1.000 Menschen.

Angesichts des jahrzehntelangen Konflikts und Kriege im Land wurden in vielen Häusern oft schlechte Bausubstanzen verwendet. Das macht sie instabil. Erdbeben richten daher oft große Schäden an oder die Häuser stürzen ein.

AFGHANISTAN-CONFLICT/GIRLS-EDUCATION
News

UNESCO-Bericht

1,4 Millionen Mädchen in Afghanistan dürfen nicht mehr zur Schule

Zugang zu Bildung für alle ist seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan Geschichte. Nach Auswertungen der UNESCO haben Frauen und Mädchen ab der 7. Klasse keinen Zugang zu Schulen und Universitäten mehr.

  • 15.08.2024
  • 14:56 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Nachrichtenagentur Reuters
Mehr News
Mit Kreide schreiben Frauen in verschiedenen Städten fiese Sprüche auf die Straßen. Sie wollen so auf das Problem Catcalling aufmerksam machen.
News

SPD will "Catcalling" bestrafen

  • 01.09.2025
  • 05:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-802823
News

Bürgergeld: Klingbeil für härtere Maßnahmen bei Schwarzarbeit

  • 31.08.2025
  • 21:02 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-802779
News

Ukrainer wollen Waffenruhe nur mit Sicherheitsgarantien

  • 31.08.2025
  • 19:48 Uhr
Containerschiff
Artikel

Trotz Urteil zu Trump-Zöllen: USA setzen Verhandlungen fort

  • 31.08.2025
  • 17:48 Uhr
US-Präsident Donald Trump
News

Umsiedlung geplant: Trump-Regierung will Gazastreifen übernehmen

  • 31.08.2025
  • 17:26 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250830-99-878075
News

Ermittlungen nach Gaza-Demo in Frankfurt: Redner festgenommen

  • 31.08.2025
  • 13:08 Uhr
Leiche in Hamburger Bar entdeckt
News

Toter in Hamburger Shisha-Bar - Ermittlungen laufen

  • 31.08.2025
  • 12:47 Uhr
Schauspieler Arthur Brauss ist tot
News

Schauspieler Arthur Brauss mit 89 Jahren gestorben

  • 31.08.2025
  • 12:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-801204
News

Chinas Industrie bleibt im August unter Druck

  • 31.08.2025
  • 08:17 Uhr
Nahostkonflikt - Jemen
Artikel

Israel tötet Regierungsmitglieder der Huthi-Miliz im Jemen

  • 31.08.2025
  • 05:03 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 15:45

  • 11:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 08:25

  • 04:54 Min
  • Ab 12