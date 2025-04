Täter auf der Flucht - drei Tote im Westerwald gefunden

Nach dem Fund von drei toten Menschen im Westerwald, warnt die Polizei am Sonntagmorgen vor der Mitnahme von Anhaltern. Die Täter:innen sind auf der Flucht.

Anzeige

Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Der oder die Täter:innen sind auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in dem Bereich mitzunehmen.

In den frühen Morgenstunden sei es nach jetzigen Erkenntnissen zu einem Kapitaldelikt gekommen. Details zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Opfern machte der Sprecher am Morgen zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Fahndung läuft im Moment, wie der Sprecher weiter sagte. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort.