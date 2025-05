Neue Air Force One? Katar will Trump Luxus-Flugzeug schenken

Ein möglicher Flugzeug-Deal zwischen Donald Trump und Katar sorgt für Aufsehen. Medienberichten zufolge könnte der US-Präsident eine Boeing 747-8 als Geschenk erhalten

Ein möglicher Deal zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und der Familie des Emirs von Katar sorgt für Aufsehen: Laut US-Medienberichten steht der Republikaner kurz davor, ein luxuriöses Langstreckenflugzeug vom Typ Boeing 747-8 als Geschenk zu erhalten.

Die Maschine stammt offenbar aus dem Besitz der katarischen Herrscherfamilie und soll zu einer neuen Air Force One umgerüstet werden. Das Flugzeug soll zudem nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt an seine Präsidentenstiftung gespendet werden, wie mehrere Medien berichten. Dies wäre ein höchst ungewöhnlicher Schritt.

Darf Trump so ein teures Geschenk annehmen?

Das Weiße Haus wollte sich zu den Berichten bisher nicht äußern. Wie der US-Sender ABC berichtet, habe sich bereits eine Reihe von Rechtsabteilungen innerhalb der US-Regierung mit dem Plan beschäftigt und ihn wohl abgesegnet. Dennoch bleibt unklar, ob ein solch wertvolles Geschenk eines ausländischen Staates mit US-Regularien vereinbar ist. Ein solches Präsent würde rechtliche und ethische Fragen aufwerfen.

Listenpreis von mehr als 400 Millionen US-Dollar

Die betroffene Boeing 747-8 ist laut Medien über zehn Jahre alt. Ein Neuflugzeug dieses Typs lag 2019 noch bei einem Listenpreis von mehr als 400 Millionen US-Dollar (rund 355 Millionen Euro). Die beiden aktuellen Präsidentenmaschinen, Boeing 747-200B, sind bereits seit den 1990er Jahren im Einsatz. Sie verfügen über hochmoderne Kommunikationssysteme, Schutzmaßnahmen gegen Raketenangriffe und können in der Luft betankt werden.

Trump hatte während seiner Amtszeit zwei neue Präsidentenflugzeuge bei Boeing in Auftrag gegeben. Aufgrund von Verzögerungen und explodierenden Kosten ist derzeit unklar, ob diese Jets rechtzeitig fertiggestellt werden. Zuletzt wurde berichtet, dass Tech-Milliardär Elon Musk involviert sei, um die Lieferung zu beschleunigen.

Trump in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Wie ABC und die "New York Times" zudem berichteten, soll der Plan während Trumps Reise in die Golfregion kommende Woche bekannt gegeben werden. Vom 13. bis zum 16. Mai besucht Trump Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sollte die Übergabe des Jets tatsächlich erfolgen, wäre dies ein beispielloser Vorgang im diplomatischen Umgang mit Geschenken an US-Präsidenten.

Katar nannte die Berichte, in denen die Maschine als Geschenk bezeichnet wurde, "nicht zutreffend". Die "mögliche Übergabe eines Flugzeugs zur vorübergehenden Nutzung als Air Force One" werde derzeit zwischen dem katarischen Verteidigungsministerium und dem US-Verteidigungsministerium "geprüft", teilte Katars Medienattaché in Washington, Ali Al-Ansari, mit. Er unterstrich, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei.

Privat nutzt Trump bislang eine Boeing 757, die unter dem Spitznamen "Trump Force One" bekannt ist.