Tarifabschluss: Gehälter der Klinikärzte steigen deutlich

Das lange Tauziehen hat vorerst ein Ende: Für rund 60.000 Ärzt:innen in kommunalen Kliniken gibt es einen neuen Tarifvertrag: Die Gehälter steigen in zwei Stufen und zusätzlich kommt ein steuer- und abgabenfreier Inflationsausgleich.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben sich in der fünften Verhandlungsrunde geeinigt: Für alle Ärzt:innen an kommunalen Kliniken gibt es ab Juli 2023 und April 2024 mehr Lohn und eine Inflationszahlung in zwei Tranchen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt.

Mehr Lohn plus Inflationsausgleichszahlung

Lange hat es gedauert - jetzt gab es eine Tarifeinigung: Kommunale Klinikärzt:innen erhalten insgesamt 8,8 Prozent mehr Gehalt und eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung von 2.500 Euro.

Die Löhne steigen zunächst im Juli um 4,8 Prozent und ab 1. April 2024 weitere 4 Prozent. Die Inflationszahlung kommt in zwei Schritten: Jeweils 1.250 Euro sind im Juli/August fällig und dann im kommenden Januar. Insgesamt gilt die Vereinbarung 18 Monate laut "Tagesschau".

Der Marburger Bund zeigt sich stolz auf die Ergebnisse wie die Lohnerhöhung und die Laufzeit. Die VKA hingegen lobt auf der einen Seite die deutlich attraktivere Bezahlung der Ärzt:innen, warnt aber gleichzeitig: "Die Kehrseite ist, dass der Tarifabschluss die Krankenhäuser rund 672 Millionen Euro kostet - und dies in Zeiten einer äußerst angespannten Finanzlage bei den kommunalen Krankenhäusern", sagte Verhandlungsführer Wolfgang Heyl.