Nach einem nassen Mai halten nun hohe Temperaturen Einzug. Am Wochenende knacken die Thermometer im Süden Deutschlands voraussichtlich die 30-Grad-Marke.

Anzeige

Nach regenreichen Tagen über das Pfingstwochenende steht der Bundesrepublik nun der Wetterumschwung bevor. Ab Dienstag (10. Juni) rollt ein Hochdruckgebiet an und bringt warme Luft mit sich.

Das könnte bis Ende der Woche stellenweise für Spitzentemperaturen um die 35 Grad sorgen, wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Wochenprognose mitteilt.

Anzeige

Anzeige

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage und das Wochenende

Voraussichtlich werden am Dienstag und am Mittwoch sich noch Wolken - besonders über dem Norden Deutschlands - halten. Im Süden wird es im "Tagesverlauf allgemein freundlich", so der DWD. Dabei steigen die Temperaturen von 16 bis zu 29 Grad am Oberrhein. Von da aus steigen die Zahlen auf dem Thermometer weiter.

In der Mitte Deutschlands steigen ab Donnerstag die Temperaturen auf 24 bis 28 Grad – im Südwesten kann das Thermometer sogar auf 33 Grad klettern. Und der Trend wird sich am Wochenende fortsetzen: Ab Freitag werden es im Süden heiße 30 bis 35 Grad. Doch nicht alle werden die Sommertemperaturen zu spüren bekommen. Im Nordosten werden lediglich Temperaturen um die 22 mit starkem Wind erwartet.