Pfingsten gilt als Geburtsstunde der christlichen Kirche. Warum das so ist und wieso das alles so eng mit Ostern zusammenhängt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Pfingsten: Geburtstag der Kirche

Pfingsten ist eines der wichtigsten Feste im christlichen Kalender und wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert. Es erinnert an das Ereignis, bei dem der Heilige Geist auf die Apostel herabkam, wie in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments beschrieben. Dieses Ereignis markiert den Beginn der weltweiten Mission der Apostel und wird oft als "Geburtstag der Kirche" betrachtet. In diesem Jahr fallen Pfingstsonntag und Pfingstmontag auf den 8. und 9. Juni.

Der Name "Pfingsten" leitet sich vom griechischen Wort "Pentekoste" ab, was "der fünfzigste Tag" bedeutet. Es ist ein bewegliches Fest, da sein Datum von Ostern abhängt, welches sich nach dem Mondkalender richtet.

Anzeige

Anzeige

Immer am 50. Tag nach Ostern

Die Ursprünge von Pfingsten liegen in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments. Dort wird beschrieben, wie der Heilige Geist auf die Apostel herabkam, während sie sich in Jerusalem versammelt hatten. Dieses Ereignis geschah während des jüdischen Festes Schawuot, einem Erntedankfest und einer Feier der Offenbarung der Zehn Gebote am Berg Sinai. Plötzlich erfüllte ein Brausen vom Himmel das Haus, in dem die Apostel versammelt waren, und sie sahen etwas wie Feuerzungen, die sich auf jeden von ihnen niederließen. Erfüllt vom Heiligen Geist begannen sie, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, sodass Menschen aus vielen Nationen sie verstehen konnten. Diese Fähigkeit wird oft als das "Pfingstwunder" bezeichnet.

Auch in den News:

Pfingsten wird als Geburtsstunde der Kirche angesehen, da die Apostel nach diesem Ereignis mit ihrer Mission begannen, die Botschaft Jesu Christi zu verbreiten. Der Empfang des Heiligen Geistes gab ihnen Mut und Kraft, ihre Aufgabe fortzusetzen. Pfingsten symbolisiert daher die Ausgießung des Geistes und die Ermächtigung der Gläubigen, den Glauben aktiv zu leben und zu verkünden.

Gestzliche Feiertage in Deutschland

Pfingsten wird in vielen christlichen Gemeinschaften mit besonderen Gottesdiensten gefeiert. In Deutschland sind Pfingstsonntag und -montag gesetzliche Feiertage und werden oft mit Prozessionen und Kirchgang begangen. Es gibt auch regionale Bräuche wie das Pfingstbaumpflanzen oder das Dekorieren von Häusern und Kirchen mit frischem Grün, das den Frühling und die Erneuerung symbolisiert.

Anzeige

Anzeige

ADAC: Hier drohen zu Pfingsten Staus

Auf den Straßen kann es an Pfingsten traditionell eng werden, vor allem in Richtung Süden. In Bayern und Baden-Württemberg starten am Pfingstwochenende zweiwöchige Schulferien. Wer in Richtung der österreichischen und italienischen Urlaubsgebiete unterwegs sei, brauche viel Geduld, teilte der ADAC in München mit. Besonders viel Zeitverlust drohe auf der A9 in Richtung München, der A8 in Richtung Salzburg, der Inntal-Autobahn, der A95 sowie am Fernpass.

Verschärft werde die Situation teils durch marode Streckenabschnitte und dadurch, dass auch in Baden-Württemberg und Österreich Pfingstferien seien.

Auch auf der Brennerautobahn kann es eng werden

Zahlreiche Baustellen auf Bayerns Autobahnen könnten für zusätzliche Zeitverluste sorgen, warnt der ADAC. Auf bayerischer Seite gebe es außerdem einige Abschnitte auf der A3, A7, A92 und A93, auf denen Autos mit maximal 120 Kilometern pro Stunde fahren dürfen. Motorräder dürfen aufgrund der veralteten Betonfahrbahn sogar nur 80 Kilometer pro Stunde fahren, da in den Sommermonaten plötzlich Hitzeschäden auftreten können. n Österreich stelle die Brennerautobahn A13 rund um die baufällige Luegbrücke das größte Staurisiko dar. Zwei sei die Strecke im Juni zweispurig befahrbar, doch die besondere Verkehrsführung könne Rückstaus erzeugen.

Anzeige

Wer nicht direkt am Freitag oder Samstag in den Urlaub starte, könne sich auf der Strecke viel Wartezeit ersparen, so die Verkehrsexperten des ADAC. Bei Fahrten ins Ausland lohne es sich zudem, notwendige Vignetten bereits vor der Abfahrt zu besorgen, um Wartezeiten an den Mautstationen zu reduzieren.