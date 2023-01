Tempolimit auf Autobahnen könnte Millionen Tonnen Emissionen einsparen

Ist ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen sinnvoll oder nicht? Diese Frage wird immer noch heftig diskutiert. Eine Studie des Umweltbundesamtes belegt nun, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung einen weitaus größeren Effekt für den Klimaschutz mit sich bringen könnte, als bisher angenommen.

Das Wichtigste in Kürze Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h auf Autobahnen ist noch umstritten.

Eine neue Studie des Umweltbundesamtes zeigt, dass ein Tempolimit einen größeren Effekt für den Klimaschutz haben könnte, als bisher angenommen.

Die CO 2 -Emissionen alleine auf Autobahnen ließe sich so um 10,5 Prozent reduzieren.

Bisher hat sich die Bundesregierung gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen entschieden. Erst in dieser Woche ist der Versuch, ein allgemeines Tempolimit durch eine Verfassungsbeschwerde durchzusetzen, vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Wie die "Tagesschau" berichtet, nannte das Gericht als Begründung unter anderem, dass nicht ausreichend belegt sei, warum ein Tempolimit sinnvoll für die Einsparung von CO 2 ist.

Doch das könnte sich nun ändern, denn laut einer Studie des Umweltbundesamtes wurde belegt, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung einen deutlich größeren Effekt für den Klimaschutz haben könnte, als bisher angenommen.

Außerdem würde die Zahl der Verkehrstoten sowie Lärmbelästigung deutlich sinken, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. So seien fast zwei Drittel der Bürger:innen in Deutschland für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen.

Was besagt die Studie?

Laut der aktuellen Studie des Umweltbundesamtes ließen sich bei einem maximalen Tempo von 120 Stundenkilometern pro Jahr 6,7 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente (also Kohlendioxid als auch andere Treibhausgase wie Methan) einsparen, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) schreibt. So könnten – laut Studie – alleine nur auf Autobahnen die CO 2 -Emissionen um 10,5 Prozent reduziert werden.