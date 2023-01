Thomas Müller hat sich entgegen vieler Erwartungen für seinen Verbleib in der DFB-Elf ausgesprochen. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommt das unerwartet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bis vor Kurzem wurde heiß diskutiert, ob Bayern-Profi Thomas Müller weiter für die Nationalmannschaft im Einsatz sein wird.

Müller selbst will nun nach eigenen Aussagen vorerst weiter auch das Deutschland-Trikot tragen.

Diese Entscheidung kommt für Fußballlegende Lothar Matthäus überraschend.

Müller: Werde zur Verfügung stehen

Nationalspieler Thomas Müller will wohl doch vorerst Teil der DFB-Elf bleiben. Am Montag (9. Januar) sagte der Fußballer im FC-Bayern-Trainingslager in Katar zur Thematik:

"So lange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde. Das Wann, das Ob und das Wie - das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden."

Matthäus freut sich für Müller

Fußballlegende Lothar Matthäus zeigte sich angesichts dieser Entscheidung überrascht.

Anzeige

Anzeige

"Seine Entscheidung kommt für mich überraschend, weil ich gedacht habe, er fokussiert sich in den nächsten drei bis fünf Jahren nur auf den FC Bayern. Aber ich freue mich für Thomas, dass er nach wie vor den Ehrgeiz hat, auch noch für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen", so Matthäus laut der dpa und weiter: "Wenn er sich das zutraut und seine Leistung bringt, dann bitte gerne. Ich hoffe, dass noch einige Spiele dazukommen. Die EM 2024 im eigenen Land ist natürlich auch noch eine Motivation für Thomas."

Nach WM: Müller sprach schon Abschiedsworte

Unmittelbar nach dem WM-Debakel in Katar hatte Müller in einem Live-Interview im TV Gerüchte über ein mögliches DFB-Aus angeheizt: "Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich in allen Jahren begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt (...)", so der 33-Jährige damals. Wenn es heute nach Müller geht, war Katar wohl doch nicht die letzte Gelegenheit für seine Fans, ihr Idol im Trikot der Nationalelf zu bejubeln.