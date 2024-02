Tierschützer von PETA fordern Aus für Karussell-Tiere

Die Tierschutzorganisation PETA kritisiert Tierfiguren auf Karussells und in Freizeitparks. Auch, wenn sie nicht echt sind.

Das Wichtigste in Kürze Tierschützer:innen haben sich gegen den Einsatz von Tierfiguren auf Karussells ausgesprochen.

Kinder würden dadurch früh die Ausbeutung von Tieren kennenlernen.

PETA hat den Themenpark Efteling dazu aufgefordert, auf Tierfiguren zu verzichten.

Für die Tierschutzorganisation PETA ist das Verwenden von Sitzen in Form verschiedener Tiere in Karussells problematisch. Sie kritisiert, dass Tiere zur Unterhaltung eingesetzt werden, sagte Peter Höffken, Fachreferent für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei PETA in Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur.

Vorbildfunktion für Kinder

Da Aufklärung schon bei den Kleinen anfange, sei es richtig, hier anzusetzen, so Höffken. Kinder könnten zum Beispiel in einem Auto oder auf anderen Gegenständen sitzen, aber nicht auf Tieren. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet, dass PETA einen Freizeitpark in den Niederlanden aufgefordert hatte, auf Karussells mit Tieren zu verzichten.

PETA Niederlande hat dem Bericht zufolge der Tageszeitung "AD" den Hintergrund der Forderung erklärt. Karussells mit Tiermotiven "zelebrieren unwissentlich die Ausbeutung bewusster Lebewesen", so PETA. Zwar wäre das nicht die Intention von Vergnügungsparks. "Aber die Kinder bekommen durch die Karussells den Eindruck, dass es normal ist, Tiere nur zu unserem Vergnügen zu benutzen", sagte PETA-Beraterin Janneke Hogervorst der Tageszeitung, heißt es bei "Bild".

PETA fordert von Themenparks Verzicht auf Tierfiguren

Daher habe PETA den Themenpark Efteling dazu aufgefordert, auf Tierfiguren in seinen Fahrgeschäften zu verzichten. Der größte Freizeitpark der Niederlande habe eine Vorbildfunktion und großen Einfluss auf andere Freizeitparks. "Wenn er allein andeutet, dass er darüber nachdenkt, dann lösen wir eine sehr wichtige Diskussion aus. Die Zeiten ändern sich", so Hogervorst.

Zuvor hatte die Tierschutzorganisation in den USA bei einem Hersteller von Karussells mit Tiermotiven interveniert, die Produktion und den Verkauf einzustellen, wie der Internetseite von PETA zu entnehmen war.