Todesfahrt von New Orleans - das ist bislang bekannt

Der Täter soll absichtlich in die Menge gerast sein und zehn Menschen getötet haben. Das FBI geht von einem Terrorakt aus, im Fahrzeug war eine IS-Flagge. Aber vieles ist noch unklar.

Ein Mann fährt am Neujahrsmorgen mit einem Pick-up-Truck in New Orleans in eine noch feiernde Menschenmenge. Zehn Menschen sind tot, das Entsetzen ist groß, in den USA und darüber hinaus.

Was wir wissen:

Die Polizei bestätigt zehn Todesopfer und mehr als 35 Verletzte.

Die Todesfahrt passierte wenige Stunden nach dem Jahreswechsel, gegen 3.15 Uhr Ortszeit, in einem der beliebtesten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole.

Der Täter ist nach Angaben der Behörden tot, er starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei.

Die US-Behörden untersuchen die Tat als Terrorakt.

Laut Polizei fuhr der Täter mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Polizei sprach von einem "sehr absichtlichen Verhalten" des Fahrers.

Laut FBI schoss der Mann nach der Todesfahrt auf Polizisten, die zurückschossen. Zwei Polizisten liegen verletzt im Krankenhaus, sind aber in stabilem Zustand.

Im Tatfahrzeug fanden die Ermittler eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Laut FBI handelt es sich bei dem Täter um einen 42-jährigen US-Staatsangehörigen aus Texas namens Shamsud-Din J. Im Fahrzeug befanden sich laut FBI Waffen. Außerdem wurden dort und in dem Viertel mögliche selbstgebaute Sprengkörper entdeckt.

Die Polizei sucht nach möglichen Komplizen: Man glaube nicht, dass J. "allein verantwortlich war", sagte FBI-Ermittlerin Alethea Duncan.

Laut FBI handelt es sich bei dem Tatfahrzeug wohl um einen gemieteten Wagen.

Was wir nicht wissen:

Der genaue Zustand der vielen Verletzten ist unklar.

Das Motiv ist noch nicht geklärt. Ermittelt wird, ob der Täter tatsächlich Verbindungen zu Terrororganisationen hatte.

Noch unklar ist, ob die möglichen Sprengkörper hätten gezündet werden können. Wie kam der Täter genau an das Fahrzeug?

Die Polizei sprach von einem "sehr absichtlichen Verhalten" des Fahrers - war die Tat also von langer Hand geplant? Die betroffene Straße ist belebt und hatte Poller zum Schutz der Passanten - wie konnte der Pick-up-Truck daran vorbeikommen?

Hatte der Täter Helfer, möglicherweise beim Deponieren der möglichen Sprengkörper?

