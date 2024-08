Tödlicher Unfall in Duisburg: Junge fällt in Hafenbecken und verstirbt im Krankenhaus

Ein vierjähriger Junge fällt ins Duisburger Hafenbecken, wird geborgen und reanimiert. Später stirbt er im Krankenhaus.

Ein vierjähriger Junge, der am Mittwochabend (7. August) im Duisburger Yachthafen von einem Boot gefallen war, ist tot. Er sei wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Der Leichnam sollte noch am Donnerstag (8. August) obduziert werden.

Die Polizei untersuche in einem Todesermittlungsverfahren, ob es Verstöße gegen die Aufsichtspflicht gebe, ob der Junge eine Rettungsweste trug und wer an dem Abend in der Nähe war. Dazu würden Zeugen und Angehörige befragt.

Ein Zeuge hatte laut Polizei den Unfall bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Rettungstaucher der Feuerwehr hatten den Jungen aus dem Wasser gezogen und reanimiert. Es sei aber offensichtlich zu spät gewesen, sagte der Polizeisprecher. Hinweise für eine vorsätzliche Tat gebe es nicht, sagte er.