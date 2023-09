Tote 17-Jährige in Niedersachsen - Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Erst wird eine tote 17-Jährige in einem Straßengraben gefunden, dann eine 30-Jährige vor einem Schnellrestaurant attackiert. Möglicherweise hängen beide Taten zusammen. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Steht der gewaltsame Tod einer 17-Jährigen in Barenburg in Verbindung mit einem versuchten Tötungsdelikt in Sulingen? Das prüft die Polizei aktuell. Einem Polizeisprecher zufolge griff am frühen Mittwochmorgen (13. September) ein 42 Jahre alter Mann vor einem Fast-Food-Restaurant in der niedersächsischen Kleinstadt Sulingen eine 30 Jahre alte Frau an und verletzte sie mit einem Messer schwer.

Zeugen verhinderten dem Sprecher zufolge Schlimmeres und halfen der Frau. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Kennzeichen entlarvt Täter

Anhand des Kennzeichens sei der mutmaßliche Täter identifiziert worden, hieß es. Der 42-Jährige sei auf der Flucht. Die Polizei habe umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit der Tötung der 17 Jahre alten Schülerin gebe. Die junge Frau war am Sonntagabend tot im benachbarten Barenburg gefunden worden.

"In beiden Fällen hat der Tatverdächtige mit einem Messer auf seine Opfer eingestochen", schrieb die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Zeugenaussagen hätten einen dringenden Tatverdacht gegen den 42-jährigen Andreas Becker aus Kirchdorf ergeben. Becker sei mit seinem PKW, VW Touran, Farbe Grau, amtliches Kennzeichen DH - RK 5555, flüchtig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert. Andreas Becker ist als gefährlich einzustufen. Bei Sichtung des Tatverdächtigen oder des mitgeführten PKW bitte umgehend die Polizei informieren und nicht an die Person herantreten.

Für Hinweise zum Aufenthaltsort ist bei der Polizei Diepholz ein Hinweistelefon, 05441 / 971 200 eingerichtet worden.