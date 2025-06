Der schwere Verkehrsunfall mit einer Kindergruppe in Hürth hat tiefe Spuren hinterlassen. Ums Leben kam auch der 25-jährige Schulbegleiter Luis Paulo. Seine selbstlose Tat rettete möglicherweise weitere Kinder. Er wurde nun beigesetzt.

Der fatale Unfall, als ein Auto in Hürth bei Köln in einer Gruppe von Grundschulkindern fuhr, ereignete sich vor knapp drei Wochen. Er forderte auch das Leben der zehnjährigen Avin. Schulbegleiter Luis Paulo starb rund zwei Wochen nach dem Unglück in einem Kölner Krankenhaus.

Schulbegleiter schob Kinder aus Gefahrenzone

Freunde, Angehörige und Sportkamerad:innen nahmen jetzt Abschied von ihm und würdigten seine Heldentat, wie der "Express" berichtet. Als ein 20-Jähriger mit seinem BMW über eine rote Ampel raste, schob Luis Paulo instinktiv die Kinder aus der Gefahrenzone und opferte dadurch möglicherweise sein eigenes Leben.

Bewegende Traueranzeige für Luis Paulo

In der Traueranzeige der Schulgemeinde wurde betont, wie dankbar man für sein selbstloses Handeln ist: "Wir sind dir für dein selbstloses Handeln, die Kinder im Moment der höchsten Gefahr zurückzudrängen und dabei dein eigenes Leben zu opfern, ewig dankbar." Erinnerungen an Luis Paulo wurden auch auf der Homepage seines langjährigen Sportvereins geteilt. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Waldfriedhof Oberdollendorf in Königswinter.

Herz der kleinen Avin schlägt weiter

Luis Paulo und Avin waren beide Organspender:innen. Avins Herz wurde erfolgreich einem Mädchen transplantiert. Ihr Herz schlage jetzt im Körper eines sechsjährigen Mädchens, sagten die Eltern dem WDR. Das mache es für sie ein klein wenig leichter. "Denn schließlich schlägt das Herz unserer Tochter weiter." Auch Schulbegleiter Luis sind Laut Polizei einige Organe entnommen worden, nachdem bei ihm der Hirntod festgestellt worden war.

Um an die Verstorbenen zu erinnern und eine verbesserte Verkehrssicherheit an der Unfallstelle einzufordern, sind für diesen Mittwoch (25. Juni) ein Schweigemarsch und Mahnwachen geplant.