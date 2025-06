Tragödie am Gardasee: Deutscher ertrinkt vor den Augen seiner Frau

Ein 52-jähriger deutscher Tourist ist im Gardasee ertrunken. Der tragische Vorfall ereignete sich vor den Augen seiner Frau, die verzweifelt versuchte, ihn zu retten.

Am Gardasee in Italien hat sich eine tödliche Tragödie mit einem deutschen Touristen ereignet - am Tag seines Geburtstags. Der 52-Jährige, der am Montag (2. Juni) seinen Ehrentag feierte, ertrank unweit des Campingplatzes "Zocco" in Manerba del Garda, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau für einige Tage Urlaub machte. Laut dem Südtiroler Nachrichtendienst "stol.it" könnte ein plötzlicher Schwächeanfall, möglicherweise durch die Kälte des Wassers ausgelöst, der Grund für das Unglück gewesen sein.

Deutscher Tourist ertrinkt im Gardasee

Seine Frau, die am Ufer saß, hatte ihren Mann kurz aus den Augen verloren und sah ihn dann plötzlich regungslos bauchseitig im Wasser treiben. Sie sprang sofort ins Wasser und zog ihn gemeinsam mit anderen Badegästen aus dem See. Trotz ihrer schnellen Reaktion und der sofortigen Alarmierung des Notrufs durch die Frau, konnte die Küstenwache dem Bericht zufolge bei ihrem Eintreffen nichts mehr für den Mann tun.

Verzweifelte Rettungsversuche der Ehefrau

Wie die "Bild" berichtet, bemühte sich die Ehefrau intensiv darum, ihren Mann wiederzubeleben. Die Küstenwache unterstützte sie bei den Rettungsversuchen, jedoch blieben alle Bemühungen erfolglos. Nach Informationen von "stol.it" bestätigte die Polizei einen natürlichen Tod des Mannes, und der Leichnam wurde noch am selben Tag der Familie übergeben.