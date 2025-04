Tragödie in Italien: Deutsche Urlauberin stirbt bei Bootsbrand - Ehemann überlebt schwer verletzt

Im Norden Italiens gerät ein Boot in Brand, zwei Deutsche werden im Schlaf überrascht. Der Mann kann sich durch einen Sprung ins Wasser retten. Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand auf einem Boot in Italien ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die Tote stammt aus Borna in Sachsen, wie die Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte. Das Unglück ereignete sich auf dem Fluss Stella in der Gemeinde Palazzolo, wo das Boot verankert war. Der Ehemann der Toten wurde wegen lebensgefährlicher Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur mutmaßlichen Ursache des Brandes gegen 3 Uhr morgens machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die beiden Deutschen seien im Schlaf von dem Feuer überrascht worden, wie der Mann selbst den Rettern nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa schilderte.

Er sei wegen ungewöhnlicher Geräusche aufgewacht und habe nachsehen wollen. Daraufhin habe er es nicht mehr unter Deck geschafft, um der Frau zu helfen. Bei dem Versuch zog er sich selbst Brandverletzungen zu, atmete viel Rauch ein. Er sprang schließlich über Bord ins Wasser.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das rund zwölf Meter lange Boot bereits in Flammen, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Die Einsatzkräfte konnten nicht zu der Frau vordringen, wegen des Feuers sank das Boot. Erst am Morgen fanden Taucher der Feuerwehr den leblosen Körper der Frau.

