Die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus überschattete den Ostermontag für Millionen Katholiken weltweit. Nun strömen die Gläubigen auf den Petersplatz in Rom, um gemeinsam zu trauern. Jetzt live und kostenlos auf Joyn ansehen.

Anzeige

Katholik:innen auf der ganzen Welt sind in tiefer Trauer um Papst Franziskus. Bereits am Ostermontag (21. April) strömten Gläubige auf den Petersplatz in Rom, um gemeinsam für das verstorbene Oberhaupt der Katholischen Kirche zu beten. Auch am Dienstag (22. April) werden zahlreiche Menschen erwartet, die den Pontifex betrauern und sich gegenseitig Trost spenden wollen.

Sehen Sie HIER das gemeinsame Gedenken an Papst Franziskus vor dem Petersdom live und kostenlos auf Joyn.

Franziskus war am Montag nach einer langen Phase schwerer Krankheit in seiner Residenz im Alter von 88 Jahren gestorben. Älter wurde in der Geschichte der katholischen Kirche nur ein einziger anderer Papst. Der Vatikan nannte am Abend als Todesursache einen Hirnschlag. Im Frühjahr hatte Franziskus mit einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung 38 Tage im Krankenhaus gelegen.

Voraussichtlich am Mittwoch (23. April) wird der Leichnam in den Petersdom überführt, damit Gläubige dort vom Oberhaupt der katholischen Kirche Abschied nehmen können. Als Termin für die Beisetzung ist vor allem der kommende Samstag im Gespräch. Dazu werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet. Auch US-Präsident Donald Trump kündigte sein Kommen an.

Anzeige

Anzeige