Soll Unwetter früh erkennen: Neuer europäischer Satellit gestartet - alle Infos hier im Video

MTG-S1 ist im All. Der neue ESA-Satellit soll Europa besser vor Unwettern schützen – mit hochpräzisen Daten zur Atmosphäre. Alle Infos dazu erfahren Sie hier im Video.

Revolution in der Wettervorhersage: Mit dem erfolgreichen Start des "Meteosat Third Generation Sounder-1" (MTG-S1) begann am Dienstagabend (1. Juli) ein neues Kapitel für Europas Unwetterwarnsysteme. Der Satellit liefert einzigartige Infrarotdaten zur Atmosphäre und soll helfen, gefährliche Wetterlagen frühzeitig zu erkennen – egal ob Gewitter, Wirbelstürme oder Sturzfluten.

