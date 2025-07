Erbeben mit einer Stärke von 4,4 erschüttert Teile der Türkei - hier im Video ansehen

Ein Erdbeben der Stärke 4,4 sorgt in der Nähe von Bursa für Panik. Auch in der Metropole Istanbul konnte man das Beben noch spüren.

Die Stadt Gemlik in der Nähe von Bursa wurde von einem Erdbeben der Stärke 4,4 erschüttert. Am Mittwoch (2. Juli) gab es in der Stadt bereits zwei stärkere Beben. Gemlik ist für seine regelmäßigen Erdbeben bekannt. Ob es Schäden gibt, steht noch nicht fest, jedoch ist laut dem Sender Haber Türk in der Stadt Panik ausgebrochen. Das neueste Erdbeben war selbst in der Metropole Istanbul - sowohl auf der asiatischen als auch der europäischen Seite der Stadt - zu spüren. Und das, trotz einer Luftliniendistanz von 80 Kilometern. Wieso besonders dieser Bereich häufig von Erdbeben betroffen ist, erfahren Sie in folgendem Joyn-Video:

Das Erdbeben in Gemlik ist nicht das erste Erdbeben in der Türkei in diesem Jahr. Regelmäßig bebt im Land der Boden, es liegt in einer seismisch aktiven Zone. Insbesondere die stark besiedelte Marmara-Region rund um Istanbul ist davon betroffen.

Ein Ende der Gefahr ist nicht in Sicht. Experten zufolge ist das nächste große Erdbeben mit einer Stärke von 7 auf der Verwerfungslinie schon überfällig. Erst im April wurde Istanbul von einem Erdstoß der Stärke 6,2 erschüttert. Wann das vorhergesagte Beben die Metropole trifft, steht jedoch noch nicht fest.

