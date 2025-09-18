Anzeige
Polizei bestätigt Fund

Vermisster Bootsführer tot im Chiemsee entdeckt

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 08:48 Uhr
  • dpa
Taucher entdeckten die Leiche des vermissten Bootsführers im Chiemsee bei Gstadt. (Symbolbild)
Taucher entdeckten die Leiche des vermissten Bootsführers im Chiemsee bei Gstadt. (Symbolbild)© Sebastian Gollnow/dpa

Wochenlang suchten Einsatzkräfte nach einem 39-Jährigen, der mit einem Elektroboot verschwunden war. Nun fanden Taucher seine Leiche im Chiemsee – Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

Anzeige

Mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein vermisster Bootsführer tot im Chiemsee im Landkreis Rosenheim gefunden worden. Der 39-Jährige habe sich am 11. August ein Elektroboot ausgeliehen, teilte die Polizei mit. Nach den zwei Stunden Mietzeit kam er jedoch nicht zurück. Ein Segler entdeckte das herrenlose Boot dann am Abend - von dem Mann fehlte zunächst jede Spur.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Großangelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, der Wasserwacht und mehreren Freiwilligen blieben erfolglos. Am Mittwoch suchten Taucher dann einen Bereich bei Gstadt ab. Dort entdeckten sie die Leiche des 39-Jährigen. Wie der Mann ums Leben kam, ermittelt die Kripo. Eine Beteiligung Dritter wurde bislang ausgeschlossen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Mario Voigt und Markus Söder
News

Wer schafft mehr Bratwürste? Söder und Voigt witzeln über Wettbewerb

  • 19.09.2025
  • 10:16 Uhr
Weltkriegsbombe in der Spree in Berlin-Mitte gefunden
News

Bombenfunde in Berlin: Entwarnung für Fischerinsel - Evakuierung in Spandau

  • 19.09.2025
  • 09:14 Uhr
Im ZDF-Politbarometer liegt die AfD erstmals gleichauf mit den Unionsparteien.
News

ZDF-Politbarometer: Union und AfD erstmals gleich stark

  • 19.09.2025
  • 07:56 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz in Spanien
News

Merz beim Gaza-Krieg uneins mit Spaniens Premier Sánchez

  • 19.09.2025
  • 05:35 Uhr
Markus Söder und Tochter Gloria-Sophie
Artikel

Söder-Tochter zeigt in ProSieben-Show Wissenslücken - so reagiert der CSU-Chef

  • 18.09.2025
  • 18:52 Uhr
Neue Betrugsmasche bei WhatsApp
News

WhatsApp-Nutzer müssen schnell reagieren: Sicherheitslücke bei Samsung-Handys entdeckt

  • 18.09.2025
  • 18:10 Uhr
Julia Ruhs bleibt Moderatorin der Sendung „Klar“ beim BR – der NDR hat sich hingegen von ihr getrennt.
News

NDR trennt sich von Moderatorin Julia Ruhs – "Klar" bleibt beim BR bestehen

  • 18.09.2025
  • 17:28 Uhr
Flughafen Hamburg
News

Kerosin-Engpass am Flughafen Hamburg - Flugausfälle drohen

  • 18.09.2025
  • 16:46 Uhr
Taliban-Kämpfer auf dem Nadir-Khan-Hügel in Kabul: Das Regime beschränkt den Internetzugang.
News

Taliban kappen Kabelinternet in mehreren Provinzen in Afghanistan

  • 18.09.2025
  • 16:09 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250918-935-839509
News

Schon wieder: Deutschlandticket soll teurer werden

  • 18.09.2025
  • 15:55 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12