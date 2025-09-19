Anzeige
Älteste Bratwurstbude

Wer schafft mehr Bratwürste? Söder und Voigt witzeln über Wettbewerb

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 10:16 Uhr
  • dpa
Udo Voigt (links) und Markus Söder scheinen eine Vorliebe für Bratwürste zu haben.
Udo Voigt (links) und Markus Söder scheinen eine Vorliebe für Bratwürste zu haben.© Martin Schutt/dpa

Franken oder Thüringen: Wo steht die älteste Bratwurstbude? Bayerns Ministerpräsident Söder und Thüringens Regierungschef Voigt haben eine - nicht ganz ernst gemeinte - Idee, wie man den Streit lösen könnte.

Anzeige

Treten jetzt Bayerns und Thüringens Regierungschefs zum Bratwurst-Showdown an? Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kollege Mario Voigt (CDU) witzeln zumindest in einem gemeinsamen Interview über ein mögliches Bratwurst-Wettessen.

"Mario wäre sicher ein harter Gegner gewesen", gibt Söder in dem Gespräch mit der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl, Bayreuth (HCSB) zu. Voigt gibt sich selbstbewusst: Er habe letzten Sommer 104 Bratwürste gegessen. "Also ich traue mir den Wettbewerb zu."

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Hintergrund ist ein nicht ganz ernst gemeinter Streit zwischen Franken und Thüringen über den ältesten Nachweis über eine Bratwurstbude. Der soll am kommenden Freitag (26. September) in einem Boxkampf im thüringischen Mühlhausen ausgetragen werden.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Forscher:innen hatten im Sommer in der Thüringer Landeshauptstadt eine Urkunde aus dem Jahr 1269 gefunden. Darin sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Erfurter Krämerbrücke die Rede. Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt beansprucht den Titel für ihre historische Bratwurstküche "Zum Gulden Stern" für sich - und hat Thüringen zum Boxkampf herausgefordert.

"Da möge der Bessere gewinnen", sagt der bekennende Bratwurst-Fan Söder zu dem Wettkampf. Er glaube aber nicht, dass der Streit mit einem Boxkampf geklärt werden könne. "Vielleicht wäre ein Bratwurst-Wettessen interessanter gewesen (lacht)."

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
Mehr News
Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt
News

"No Political Enemies Act": US-Demokraten wollen Meinungsfreiheit per Gesetz schützen

  • 19.09.2025
  • 20:22 Uhr
Apotheken warnen vor neuen Lieferproblemen im Winter – Behörden sehen die Versorgung jedoch insgesamt stabil.
News

Lieferengpässe bei Medikamenten – so vorbereitet geht Deutschland in den Winter

  • 19.09.2025
  • 12:15 Uhr
WHO in Genf
News

WHO darf "pandemische Notlage" ausrufen – Maßnahmen bleiben Ländersache

  • 19.09.2025
  • 11:51 Uhr
Kimmels US-Talkshow abgesetzt
News

Trump setzt nach Kimmel-Aus TV-Sender weiter unter Druck

  • 19.09.2025
  • 11:48 Uhr
16. September 2025, Berlin: Janine Wissler (Die Linke) spricht in der 23. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag.
News

Linken-Politikerin bei Lanz über Migrationsfrage: "Hysterische Debatte"

  • 19.09.2025
  • 11:40 Uhr
Trump Britain
News

Trump setzt Putin-Wende fort: Kremlchef tötet "viele Menschen"

  • 19.09.2025
  • 11:31 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250919-99-79073
News

"Hydraulikproblem": Hubschrauber-Panne zwingt Trump zum Umstieg

  • 19.09.2025
  • 11:05 Uhr
Dem "Spiegel" zufolge lässt die Bahn offenbar Züge ausfallen, um die Pünktlichkeitsstatistik zu schönen.
News

Bahn soll absichtlich Züge ausfallen lassen - für die Statistik

  • 19.09.2025
  • 11:00 Uhr
France Daily Life
News

LIVE: Legendäre Notre-Dame-Türme werden wiedereröffnet

  • 19.09.2025
  • 10:50 Uhr
Weltkriegsbombe in der Spree in Berlin-Mitte gefunden
News

Bombenfunde in Berlin: Entwarnung für Fischerinsel - Evakuierung in Spandau

  • 19.09.2025
  • 09:14 Uhr