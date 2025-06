Soldaten, Pferde und Musiker in zeremonieller Uniform bei einer riesigen Parade: Am offiziellen Geburtstag des Staatsoberhaupts König Charles III. bestimmen Prunk und Protz das Bild. Hier den Livestream mit den Royals live und kostenlos auf Joyn ansehen.

Bereits seit dem 17. Jahrhundert findet die Zeremonie "Trooping the Colour" zu Ehren des britischen Staatsoberhauptes statt, seit 1820 - mit Ausnahme der Weltkriege sowie eines nationalen Streiks - jährlich in der Hauptstadt London. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine große Parade zum offiziellen Geburtstag von Königs Charles III.

Zwar wurde Charles am 14. November geboren, allerdings ist es Tradition, dass im Fall von Parade-untauglichem Wetter im Sommer ein zweiter Geburtstag des Monarchen gefeiert wird - und zwar mit ordentlich Prunk: Über 1.400 Soldat:innen paradieren, 200 Pferde und 400 Musiker:innen sorgen für prächtige Bilder. Das ZDF zeigt "Trooping the Colour" am Samstag (14. Juni) ab 11 Uhr live aus London.

Das ZDF zeigt "Trooping the Colour" am Samstag (14. Juni) ab 11 Uhr live aus London.

Wie das ZDF berichtet, zieht die Parade vom Buckingham Palace über die Mall zur Horse Guard's Parade. Die Royals selbst sind auf Pferden und Kutschen unterwegs. Zum Finale präsentiert die Royal Airforce einen Vorbeiflug, der von der königlichen Familie vom Balkon des Buckingham Palace aus verfolgt wird.

