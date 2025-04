Auf ihrer Italienreise haben König Charles III. und seine Frau Camilla wider Erwarten Papst Franziskus zu Gesicht bekommen. Das Königspaar ist nach dem Treffen mit ihm "tief berührt".

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze König Charles III. und Königin Camilla sind für vier Tage in Italien unterwegs.

Dort wurden sie unter anderem von Papst Franziskus empfangen.

Dabei hatte ein Treffen mit dem 88-Jährigen ursprünglich nicht auf dem Plan gestanden.

Charles und Camilla haben an ihrem 20. Hochzeitstag keinen Geringeren als Papst Franziskus getroffen. Auf der Instagram-Seite der Royals ist ein Bild der drei zu sehen. Dabei steht geschrieben, das Königspaar sei von den Glückwünschen des Papstes zu ihrem Hochzeitstag "tief berührt". Sie hätten sich zudem geehrt gefühlt, dem gesundheitlich angeschlagenem 88-Jährigen persönlich ihre besten Wünsche überbringen zu können. Das besagte Bild gibt's im Video:

Das überraschende Treffen der Royals mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche soll nach dpa-Informationen im Laufe des Mittwochs (9.4.) stattgefunden und etwa 20 Minuten gedauert haben. Ursprünglich war es nicht geplant gewesen, da Papst Franziskus sich nach Angaben seiner Ärzte noch schonen muss. Er ist nach einer schweren Lungenentzündung und fünf Wochen im Krankenhaus seit rund zwei Wochen wieder im Vatikan.

Anzeige

Anzeige

Royale Italienreise geht weiter

Nach der Begegnung mit Franziskus standen für Charles und Camilla noch weitere Termine auf der Agenda. Am Donnerstag traf sich der britische König Charles in Rom mit Vertretern der Circular Bioeconomy Alliance (CBA), um sich über Initiativen zu Biodiversität, Klimawandel und menschlicher Gesundheit zu informieren. Am Ende des Besuchs pflanzte der König eine Eiche in den Gärten der Villa Wolkonsky, der Residenz des Botschafters des Vereinigten Königreichs in Italien.

Anzeige

Anzeige

Die letzte Station der royalen Italienreise ist Ravenna in der nordöstlichen Region Emilia-Romagna reisen. Dort nehmen Charles und Camilla an einer Zeremonie zum 80. Jahrestag der Befreiung der Stadt von der Nazi-Besatzung durch die alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg teilnehmen.