Trump spricht nach heiklem NATO-Gipfel - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Inmitten von Krisen ist die NATO zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. US-Präsident Trump zieht nun ein Fazit - hier im kostenlosen Livestream.

Anzeige

Eine heikle Debatte über die Aufrüstung von NATO-Mitgliedstaaten, der Krieg in der Ukraine und der Konflikt zwischen Iran und Israel - all diese und noch weitere Themen standen auf der NATO-Agenda beim Gipfeltreffen in Den Haag. US-Präsident Donald Trump will sich am Mittwochnachmittag (25. Juni) äußern.

Verfolgen Sie das mit Spannung erwartete Statement Trumps ab 15 Uhr live und kostenlos auf Joyn - hier klicken!

Anzeige