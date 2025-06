Sommer wird teuer: Wo Sie jetzt mehr zahlen müssen

Wer den Sommer genießen möchte, muss wohl tief in die Tasche greifen: Es wird teuer. Für welche Ausgabe Sie mehr Budget einplanen sollten, erfahren Sie hier im Video.

Anzeige

Ob im Urlaub weit weg von Deutschland oder hierzulande im Alltag: Der Sommer wird teuer. In vielen Bereichen muss in der heißen Jahreszeit viel tiefer in die Taschen gegriffen werden als zuvor - etwa bei Hotelpreisen, Restaurantbesuchen oder auch beim Bier und Grillen.

Im folgenden Joyn-Video erfahren Sie, wie viel mehr Budget für den Sommer eingeplant werden muss und wo sich noch sparen lässt!

Anzeige