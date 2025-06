US-Präsident Trump sieht eine Parallele zwischen den Angriffen der USA auf Irans Atomanlagen und den Abwürfen von Atombomben 1945 auf Japan.

Das Wichtigste in Kürze US-Präsident Trump verteidigt die Angriffe auf iranische Atomanlagen durch die USA.

Sie hätten ebenso zum Kriegsende geführt wie 1945 die Atombombenabwürfe auf Japan.

Bei dem weltweit ersten Einsatz von Nuklearwaffen starben in Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten Weltkriegs Hunderttausende Menschen.

US-Präsident Donald Trump hat einen Zusammenhang zwischen den Angriffen auf Irans Atomanlagen und dem Ende des Zweiten Weltkriegs hergestellt. Er verglich die jetzigen US-Angriffe mit den Abwürfen von Atombomben 1945 auf Japan. "Wenn man sich Hiroshima und Nagasaki ansieht, dann weiß man, dass auch dort ein Krieg endete", sagte Trump bei seiner Abschlusspressekonferenz zum NATO-Gipfel in Den Haag.

Zuvor waren Zweifel an der Wirksamkeit der jüngsten US-Angriffe im Iran bekannt geworden. Trump setzte sich mit seinen Aussagen gegen Berichte von CNN und der "New York Times" zur Wehr. Die beiden US-Medien meldeten unter Berufung auf den US-Militärgeheimdienst, dass die iranischen Atomanlagen weniger schwer beschädigt worden sein sollen als von Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu dargestellt. In dem zitierten US-Geheimdienstbericht sei nur von einer Verzögerung des Atomprogramms um wenige Monate die Rede. Das seien "Fake News", konterte Trump.

Der US-Präsident beharrte weiter darauf, dass die Atomanlagen im Iran "vollständig zerstört" worden seien. Trump sprach von einer "perfekten Operation" und verteidigte den Angriff, dem eine Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel folgte. "Wenn wir das nicht zerstört hätten, würden sie jetzt noch kämpfen", so Trump.

1945 hatten die USA Atombomben im August 1945 über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Schätzungsweise 120.000 Einwohner:innen wurden dabei sofort getötet, eine ähnlich hohe Zahl starb später an Verbrennungen und Folgen der nuklearen Verstrahlung. Bis heute handelt es sich um die einzigen Atomwaffeneinsätze in einem Krieg.