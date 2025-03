Trump vermutet bei Tesla-Anschlägen Inlandsterror - finanziert von Linken

Hinter den vermehrten Brandanschlägen auf Tesla-Autos steckt nach Ansicht von US-Präsident linker Inlandsterrorismus.

Bilder von brennenden Teslas und Proteste gegen dessen Gründer Elon Musk häufen sich im Moment in den USA. US-Präsident Donald Trump vermutet dahinter eine Verschwörung der Linken. Nun bezeichnet er die Gewalt gegen Tesla als inländischen Terrorismus und möchte ihn als solches auch verfolgen.

Wenn die Täter festgenommen würden, werde sich zeigen, dass diese "von Leuten bezahlt werden, die sehr politisch auf der linken Seite sind.". Auf die Frage, ob man es als Inlandsterror werten solle, wenn Teslas angezündet würden, sagte der Republikaner: "Ich denke schon."

Inlandsterror bei Tesla-Bränden vermutet

Auch US-Justizministerin Pam Bondi ließ wissen, dass Angriffe gegen Tesla nichts Geringeres als Inlandsterrorismus seien. Das Justizministerium habe bereits mehrere Beschuldigte unter diesem Gesichtspunkt angeklagt, erklärte sie. "Wir werden die Ermittlungen fortsetzen, um schwere Konsequenzen für alle Beteiligten durchzusetzen – einschließlich jener, die hinter den Kulissen agieren, um diese Verbrechen zu koordinieren und zu finanzieren."

Tesla hatte zuletzt mit Rückgängen bei den Auslieferungen zu kämpfen. Auch das Auftreten von Tesla-Gründer Musk als Trump-Verehrer, seine rechten politischen Ansichten und die Rolle als Kostensenker in der US-Regierung polarisieren. Teslas und Ladesäulen wurden in den vergangenen Wochen zum Teil aus Protest mit Hakenkreuzen beschmiert und mehrere Wagen des Elektro-Pickups "Cybertruck" brannten auf den Parkplätzen von Händlern ab.

Auch in Deutschland werden Teslas angezündet

Auch in Deutschland kommt es in letzter Zeit vermehrt zu vermeintlichen Brandanschlägen auf Teslas. Erst in der vergangenen Woche brannten in der Nacht zum Freitag in Berlin vier Teslas aus. Es könnte sich um Brandanschläge von Extremisten gehandelt haben. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA) der Polizei ermittelt. Ein politisches Motiv der Täter könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

