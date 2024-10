Donald Trump scheint erst kürzlich von den historischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und Napoleons Feldzügen erfahren zu haben. Alexander Vindman, ehemaliger Zeuge im Impeachment-Verfahren, kritisiert Trumps mangelndes historisches Wissen als peinlich.

Das Wichtigste in Kürze Trumps kürzliche Aussagen über historische Kriege zeigen mangelndes Wissen über bedeutende Ereignisse wie den Zweiten Weltkrieg und Napoleons Feldzüge.

Alexander Vindman kritisiert Trumps historische Unkenntnis als "peinlich" und weist auf die tatsächliche Rolle der Sowjetunion hin.

Trumps Kommentare zur Ukraine und sein schwankendes Verhalten gegenüber einem Treffen mit Selenskyj sorgen für weitere Unsicherheiten.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Dienstag (24. September) in Savannah, Georgia, äußerte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump zu Joe Bidens Versprechen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Er sagte: "Biden sagt, 'Wir werden nicht gehen, bis wir gewinnen.' Was passiert, wenn sie gewinnen? Sie führen Kriege. Wie mir neulich jemand sagte, sie haben Hitler besiegt, sie haben Napoleon besiegt. Das ist es, was sie tun. Sie kämpfen. Und es ist nicht angenehm." Laut der britischen Zeitung "The Independent" stießen diese Aussagen auf Kritik von dem Ex-US-Armee-Leutnant Alexander Vindman, der früher im Nationalen Sicherheitsrat diente und dessen Familie aus der Sowjetunion in die USA emigrierte.

Vidman über Trump-Aussagen: "Es ist peinlich"

Vindman, ehemaliger Zeuge im Impeachment-Verfahren gegen Trump, äußerte sich schockiert über Trumps Bemerkungen und sein offensichtliches Unwissen über bedeutende historische Ereignisse. "Zuerst muss ich diesen Kommentar ansprechen", sagte Vindman gegenüber dem US-Sender CNN. "Er hat also gerade erst vom Zweiten Weltkrieg erfahren? Wie absurd ist das? Es ist peinlich, dass ein ehemaliger Präsident sogar solche Aussagen trifft und falsche Eindrücke darüber hat, wie die Sowjetunion agierte, die tatsächlich durch massive westliche Unterstützung und enorme Verluste gestützt wurde."

Die historische Realität sieht anders aus als die von Trump skizzierte Darstellung einer ununterbrochenen Siegesparade Russlands. Die Sowjetunion besiegte Nazi-Deutschland 1945 an der Ostfront – vier Jahre nachdem die Nazis eingefallen waren und unter enormen Verlusten sowohl militärisch als auch zivil.

Trumps umstrittene Aussagen zur Ukraine

Trump hat den Krieg in der Ukraine, den er oft ohne Beweise behauptet, schnell beenden zu können, häufig angegriffen. Seine jüngsten Äußerungen tragen zur Verwirrung bei und zeigen eine Zerrissenheit bezüglich eines möglichen Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump deutete an, dass ein Treffen "wahrscheinlich" stattfinden werde, was dann laut ABC News doch abgesagt wurde.

Selenskyj äußerte Zweifel an Trumps Fähigkeit, den Konflikt zu beenden. "Mein Gefühl ist, dass Trump nicht wirklich weiß, wie man den Krieg stoppen kann, auch wenn er vielleicht denkt, er wisse es", sagte Selenskyj gegenüber The New Yorker.