Demos in Cotswolds-Region

Trump-Vize unerwünscht: Engländer wollen Urlauber Vance nicht in ihrem Dorf haben

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 11:56 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Demonstrant:innen protestieren gegen den Urlaub von US-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region.
Demonstrant:innen protestieren gegen den Urlaub von US-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region.© Toby Melville /REUTERS

Der Urlaub von US-Vizepräsident JD Vance in der malerischen Cotswolds-Region sorgt für Proteste. Anwohner:innen und Aktivist:innen machen ihrem Unmut über den Besuch Luft.

Inhalt

Urlaub kann für Politiker:innen eine willkommene Auszeit sein – doch nicht immer verlaufen die freien Tage entspannt. US-Vizepräsident JD Vance, der eng mit der "Make America Great Again"-Agenda seines Chefs Donald Trump verbunden ist, weilt aktuell im Ausland - in der malerischen Cotswolds-Region im Südwesten England. Doch sein Aufenthalt im Dorf Charlbury sorgt für massiven Unmut.

Engländer:innen protestieren gegen Vance-Besuch

Rund 100 Menschen versammelten sich, um gegen den Besuch von Vance zu demonstrieren, wie der "Spiegel" berichtet. Die Aktion, die unter dem Titel "Dance against Vance" lief, brachte deutlichen Unmut zum Ausdruck. Laut Jake Atkinson von der Organisation Stop Trump Coalition sollte damit klargemacht werden: "Die Menschen von Cotswolds sind heute hier, um JD Vance zu sagen, dass er hier nicht willkommen ist." Die Demonstrierenden trugen unter anderem Schilder mit Sprüchen wie "Geh nach Hause" und "Nicht-Willkommen-Party".

Englisches Dorf genervt von Urlaub des Trump-Vizes

Neben der politischen Ablehnung von Vances Ansichten sind es auch die logistischen Auswirkungen seines Aufenthalts, die die Anwohner:innen ärgern. "Es ist störend und eine ziemliche Überraschung", sagt Phil Ball, ein Bewohner des kleinen Dorfes. Der 75-jährige Lou Johnson ergänzte: "Wir wollten ihm den gleichen Empfang bescheren, wie er Selenskyj im Weißen Haus beschert hat." Diese Aussage spielt auf einen Vorfall im Februar an, als Vance und Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj öffentlich bloßstellten.

Straßensperrungen und der Secret Service stören das Idyll

Die Cotswolds, eine Region bekannt für ihre Ruhe und ihre Anziehungskraft auf wohlhabende Städter:innen, sehen sich plötzlich einem massiven Sicherheitsaufgebot gegenüber. Straßensperrungen, Fahrzeugkontrollen und die Anwesenheit des Secret Service bringen erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich, was viele Anwohner:innen weiter verärgert. Laut dem britischen "Guardian" wurden sogar einige Protestplakate von Sicherheitskräften entfernt.

Vance begann seinen Großbritannien-Besuch mit einem Treffen mit dem britischen Außenminister David Lammy und plant Berichten zufolge, später nach Schottland weiterzureisen.

  • Verwendete Quellen:
  • "Spiegel": "Urlaub von JD Vance empört Anwohner in englischer Bilderbuchgemeinde"
  • Nachrichtenagentur Reuters
