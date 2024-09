Trump vs. Harris: So verfolgen Sie das große TV-Duell im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Die beiden Anwärter auf das Amt des US-Präsidenten treffen direkt aufeinander: Donald Trump und Kamala Harris werden sich in einem TV-Studio in Philadelphia zu ihrem ersten TV-Duell gegenüberstehen. Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und kostenlosem Livestream.

Wann treffen Trump und Harris aufeinander?

Am 10. September 2024 treffen Kamala Harris und Donald Trump im National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, aufeinander. Das TV-Duell beginnt um 21 Uhr Ortszeit, was in Deutschland 3 Uhr morgens am 11. September entspricht.

Pennsylvania zählt zu den stark umkämpften Swing States, in denen beide Parteien gleichermaßen Chancen auf einen Wahlsieg haben. Moderiert wird das Duell von David Muir und Linsey Davis.

Wo kann man das TV-Duell im kostenlosen Livestream sehen?

Das TV-Duell in Pennsylvania zwischen Donald Trump und Kamala Harris wird im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet ab 2:50 Uhr:

Wo kann man Trump vs. Harris im Free-TV sehen?

Der frei empfangbare TV-Sender ARD überträgt das TV-Duell zwischen Trump und Harris live. Die Übertragung startet um 2:50 Uhr und wird bis voraussichtlich 4.53 Uhr laufen. Für das eigentliche Duell sind 90 Minuten angesetzt.

Trump gegen Harris: Erstes TV-Duell im Überblick

Datum: Mittwoch, 11. September

Beginn: 2:50 Uhr

Ort: National Constitution Center in Philadelphia (Pennsylvania)

Live im Free-TV: ARD

Kostenloser Livestream: Joyn

Diese Regeln gelten im TV-Duell

Mikrofon wird für denjenigen stummgeschaltet, der gerade nicht spricht

Kein Studiopublikum

Münzwurf entscheidet, wer auf welcher Seite des Podiums steht

Keine Spickzettel, Kandidat:innen müssen frei sprechen. Für Notizen währenddessen liegen Stift und Papier bereit.

Keine Eröffnungsstatements

Schlusserklärung darf zwei Minuten dauern

Für die Beantwortung einer Frage sind je zwei Minuten vorgesehen. Der andere Kandidat beziehungsweise die andere Kandidatin darf wiederum innerhalb von zwei Minuten darauf reagieren oder Punkte widerlegen. Es folgt eine weitere Minute für abschließende Klarstellungen und Nachfragen.

Es gibt zwei Werbeunterbrechungen. In dieser Zeit dürfen die Kandidat:innen keinen Kontakt zu ihren Wahlkampfteams aufnehmen.

Darum geht es inhaltlich bei Trump vs. Harris

Ein zentrales Wahlkampfthema ist die Wirtschaft, insbesondere die Inflation in den USA. Die hohen Lebenshaltungskosten, vor allem bei Lebensmitteln und Energie, stellen viele US-Amerikaner:innen vor große Herausforderungen.

Auch niedrige Löhne und die hohe Verschuldung bleiben seit dem Ende der Corona-Pandemie ein Problem. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Migration und der Umgang mit Migrant:innen aus Mexiko. Seit der Oberste Gerichtshof der USA vor zwei Jahren das landesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben hat, engagiert sich Harris zudem intensiv für Frauenrechte.

Neben diesen Themen sind auch Fragen zur zukünftigen Handhabung des Ukraine-Krieges, dem Umgang mit der NATO und Europa sowie dem Klimawandel denkbar und könnten ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.