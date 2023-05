Tschechien: Acht Tote bei Wohncontainer-Brand

Im tschechischen Brünn geraten mehrere Wohncontainer in Brand. Acht Menschen kommen dabei ums Leben. Vermutlich handelt es sich bei den Toten um Obdachlose.

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Brand in Brünn in Tschechien kommen acht Menschen ums Leben.

Mehrere Wohncontainer gerieten in der Nacht in Brand.

Die Feuerwehr konnte erst in den frühen Morgenstunden die Flammen löschen.

Bei einem verheerenden Brand mehrerer Wohncontainer sind in Tschechien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Acht Opfer nach verheerendem Brand

Das Feuer sei am Donnerstag gegen zwei Uhr morgens ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet, teilte ein Sprecher der Feuerwehr in Brünn (Brno) mit. Keiner der Bewohner konnte lebend aus dem Inferno gerettet werden. "Vor Ort war niemand, dem wir hätten helfen können", sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala sprach den Angehörigen und Nächsten der Toten sein Beileid aus. "Das ist eine enorme menschliche Tragödie, die niemanden gleichgültig lassen kann", schrieb die Brünner Oberbürgermeisterin Marketa Vankova bei Twitter. Die zweitgrößte tschechische Stadt liegt rund 200 Kilometer südöstlich von Prag.

Feuerwehr konnte Flammen erst am nächsten Morgen löschen

Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen. Die Konstruktion aus zwölf zusammengefügten Wohncontainern wurde auseinandergenommen, um versteckte Glutnester zu finden. Erst in den frühen Morgenstunden konnte der Brand endgültig gelöscht werden. Auf Bildern war zu sehen, dass an den Fenstern Gitter angebracht waren, die eine Flucht auf diesem Wege verhinderten.

Die Identität der Toten muss noch geklärt werden. Man müsse annehmen, dass es sich um Obdachlose gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher der Agentur CTK zufolge. Die Container standen nach örtlichen Medienberichten seit Jahren unbenutzt auf einem Grundstück unweit eines Bahnhofsgeländes. Sie seien teils mit Planen abgedeckt und mit Unkraut überwachsen gewesen.

Brandursache ist noch unklar

Polizei und Feuerwehr nahmen Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Dabei wird auch geklärt werden müssen, ob Brandstiftung im Spiel war. Erst Mitte April hatte auf dem nahe gelegenen Bahnhof zweimal hintereinander dieselbe ausgemusterte Lokomotive gebrannt. Auch mehrere Waggons gingen dabei in Flammen auf.

Ein ähnliches Unglück gab es im Oktober 2010 in Prag: Bei einem nächtlichen Brand in einem zum Abriss bestimmten Bahngebäude starben neun wohnungslose Menschen. Unter den Opfern war nach Angaben der Polizei auch ein 40 Jahre alter Mann, der den Brand nach Zeugenaussagen aus Fahrlässigkeit verursacht hatte. Als größte Brandkatastrophe auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens gilt ein Feuer in einem Kinderheim in Medenec im November 1984, bei dem 26 Mädchen ums Leben kamen.