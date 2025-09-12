Anzeige
Long Beach

Dutzende Container von Frachtschiff in Kalifornien gestürzt

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 16:53 Uhr
  • Christopher Schmitt
Zahlreiche Container trieben nach ihrem Absturz im Meer.
Zahlreiche Container trieben nach ihrem Absturz im Meer.© Uncredited/KABC-TV/AP/dpa

Im Hafen von Long Beach sind am Dienstag fast 70 Container von einem Frachter ins Wasser gestürzt. Hier die spektakulären Bilder aus Kalifornien im kostenlosen Joyn-Clip ansehen.

Ungewöhnliches Chaos im Hafen von Long Beach, Kalifornien: Im Meer treiben riesige Container, andere haben sich zwischen Schiff und Kai verkantet. Wie die US-Küstenwache am Dienstag (9. September, Ortszeit) mitteilte, sind rund 70 Container vom Boot "Mississippi" ins Hafenbecken gestürzt.

Dutzende Container stürzen von Frachtschiff in Kalifornien

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

