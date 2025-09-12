Long Beach
Dutzende Container von Frachtschiff in Kalifornien gestürzt
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 16:53 Uhr
- Christopher Schmitt
Im Hafen von Long Beach sind am Dienstag fast 70 Container von einem Frachter ins Wasser gestürzt. Hier die spektakulären Bilder aus Kalifornien im kostenlosen Joyn-Clip ansehen.
Ungewöhnliches Chaos im Hafen von Long Beach, Kalifornien: Im Meer treiben riesige Container, andere haben sich zwischen Schiff und Kai verkantet. Wie die US-Küstenwache am Dienstag (9. September, Ortszeit) mitteilte, sind rund 70 Container vom Boot "Mississippi" ins Hafenbecken gestürzt.
