Im Hafen von Long Beach sind am Dienstag fast 70 Container von einem Frachter ins Wasser gestürzt.

Ungewöhnliches Chaos im Hafen von Long Beach, Kalifornien: Im Meer treiben riesige Container, andere haben sich zwischen Schiff und Kai verkantet. Wie die US-Küstenwache am Dienstag (9. September, Ortszeit) mitteilte, sind rund 70 Container vom Boot "Mississippi" ins Hafenbecken gestürzt.

Bilder der Verwüstung: Alle Hintergründe

