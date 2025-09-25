Anzeige
Mehr als 6 Millionen Menschen

TV-Comeback trotz Trump-Wut: Kimmel fährt Rekordquoten ein

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 10:28 Uhr
  • Joachim Vonderthann
US-Talkshow-Star Jimmy Kimmel hat bei seiner ersten TV-Sendung nach der vorläufigen Absetzung einen Zuschauerrekord erzielt.
US-Talkshow-Star Jimmy Kimmel hat bei seiner ersten TV-Sendung nach der vorläufigen Absetzung einen Zuschauerrekord erzielt.© Randy Holmes/Disney/AP/dpa

Erst wird die Late-Night-Show des beliebten US-Komikers im Fernsehen nach kritischen Kommentaren abgesetzt. Umso mehr Menschen schauen sich Kimmels Rückkehr auf die Bildschirme an.

Anzeige

Inhalt

  • Zuschauerrekord bei Kimmel-Comeback
  • ABC warf Kimmel raus - und revidierte Entscheidung schnell

Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend (Ortszeit) dazu - so viele wie nie zuvor in den 22 Jahren seiner "Jimmy Kimmel Live!"-Show, wie etwa der "Hollywood Reporter" berichtete. Diese Zuschauerzahl sei zudem fast viermal höher gewesen als gewöhnlich, berichtete die "New York Times".

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Zuschauerrekord bei Kimmel-Comeback

Auch auf YouTube stieß die Kimmel-Show auf millionenfaches Interesse. Bis zum Donnerstagvormittag wurde die Sendung dort knapp 20 Millionen Mal aufgerufen.

"Jimmy Kimmel Live!" war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert. Dieser warf Trump wiederum vor, es auf unliebsame Komiker und Journalisten abgesehen zu haben.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

ABC warf Kimmel raus - und revidierte Entscheidung schnell

Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die "Jimmy Kimmel Live!"-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Nachrichtenagentur Reuters
Mehr News
Die Ukraine beginnt mit dem Export von im Abwehrkampf gegen Russland erprobten Waffen.
News

Erprobt im Kampf gegen Putin: Ukraine exportiert Waffen in andere Länder

  • 25.09.2025
  • 12:56 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250919-935-842209
News

Anerkennung und Gaza-Krieg: Abbas' Rede vor der UN hier im Livestream ansehen

  • 25.09.2025
  • 12:29 Uhr
Nordkorea soll nach südkoreanischen Angaben Uran für mehr als 40 Atombomben besitzen.
News

Reicht für 40 Atombomben: So viel Uran soll Nordkorea schon besitzen

  • 25.09.2025
  • 11:43 Uhr
Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (links) mit Ehefrau Carla Bruni Sarkozy: Im Pariser Prozess fiel nun ein teilweise belastendes Urteil.
News

Sarkozy in Lybien-Affäre wegen "krimineller Vereinigung" verurteilt

  • 25.09.2025
  • 11:35 Uhr
Bundestag - Haushaltswoche
News

Pistorius: Russischer Militärjet hat deutsche Fregatte überflogen

  • 25.09.2025
  • 11:17 Uhr
Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen informiert in Kopenhagen über die jüngsten Vorfälle. Mehrere Drohnen hatten in der Nacht Flughäfen in Aalborg, Esbjerg und Sønderborg lahmgelegt.
News

Drohnen-Vorfall in Dänemark: Regierung spricht von "hybridem Angriff"

  • 25.09.2025
  • 11:11 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-99-118847
News

Wieder Drohnenalarm an dänischem Flughafen: Was bisher bekannt ist

  • 25.09.2025
  • 09:39 Uhr
Drohnensichtung am Flughafen von Kopenhagen
Artikel

Drohnenalarm über mehreren Flughäfen in Dänemark

  • 25.09.2025
  • 09:38 Uhr
Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ
News

Neue Studie: Vier von zehn Krebstodesfällen wären vermeidbar

  • 25.09.2025
  • 07:32 Uhr
Generaldebatte der UN-Vollversammlung
News

Trump fordert Verhaftungen wegen Rolltreppen-Notstopp

  • 25.09.2025
  • 03:05 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 15:45

  • 10:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12