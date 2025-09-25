Anzeige
"Sabotage" bei UN

Trump fordert Verhaftungen wegen Rolltreppen-Notstopp

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 03:05 Uhr
  • dpa
Bei der UN-Vollversammlung hat der US-Präsident mit technischen Widrigkeiten zu kämpfen.
Bei der UN-Vollversammlung hat der US-Präsident mit technischen Widrigkeiten zu kämpfen.© Stefan Jeremiah/AP/dpa

Nach Pannen bei den Vereinten Nationen spricht Donald Trump von "Sabotage" und verlangt Verhaftungen. Die UN widersprechen entschieden.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Trump berichtet von drei "unheimlichen Vorfällen" bei seinem UN-Auftritt - darunter ein Rolltreppen-Notstopp.

  • Auch Teleprompter und Ton seien zeitweise ausgefallen, der Präsident sprach von "Sabotage".

  • Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe zurück: Das Weiße Haus habe seine eigene Technik genutzt.

Nach Problemen auf der Rolltreppe und dem Teleprompter bei seinem Besuch der Vereinten Nationen spricht US-Präsident Donald Trump von Sabotage und fordert die Verhaftung der Verantwortlichen. Die UN widersprechen entschieden.

Der Republikaner sprach auf seiner Plattform Truth Social von drei "unheimlichen Vorfällen". Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich sind, auf die er und die First Lady stiegen. "Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind."

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Dann funktionierte der Teleprompter nach Trumps Aussage 15 Minuten lang nicht, als er seine Rede begann. Er lobte sich selbst dafür, wie er das überstanden habe. Zudem sei ihm zugetragen worden, dass der Ton im Auditorium fehlerhaft gewesen sei. Trump sprach von "Sabotage" und forderte eine Untersuchung.

Anzeige
Anzeige

UN: "Weißes Haus hat eigene Ausrüstung mitgebracht"

Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe, die seit Dienstag für viel Aufsehen und Stirnrunzeln führen, klar von sich: Das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht. "Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Deutschen Presse-Agentur.

Zur Rolltreppe teilten die UN mit, ein Kameramann der US-Delegation habe die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau dokumentieren wollen - er habe vor ihnen die Rolltreppe betreten und sei rückwärts hochgefahren. Als er oben angekommen sei, hätten Trump und die First Lady die Stufen betreten - und just in dem Moment sei die Rolltreppe stehen geblieben.

Eine Untersuchung zeigte nach Angaben des UN-Sprechers im Anschluss, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war. Der Kameramann habe diese Sicherheitsfunktion womöglich versehentlich ausgelöst, hieß es.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Akustik in der großen Halle der UN-Vollversammlung ist für viele Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten und Besucher immer wieder irritierend, weil die Lautstärke der gesprochenen Worte auf dem Podium als leise wahrgenommen wird. Dahinter steckt ein einfacher Grund, wie ein UN-Diplomat der dpa erklärte.

Das Soundsystem sei so konzipiert, dass die Menschen an ihren Plätzen über Kopfhörer Reden hören könnten, die in sechs verschiedene Sprachen übersetzt werden. Jeder Anwesende kann also jede Rede in allen offiziellen UN-Sprachen und im Original laut und deutlich vernehmen, sofern der Kopfhörer benutzt wird.

Mehr News
Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ
News

Neue Studie: Vier von zehn Krebstodesfällen wären vermeidbar

  • 25.09.2025
  • 07:32 Uhr
US-Vizepräsident Vance auf CPAC-Konferenz
News

Nach tödlichem Angriff auf ICE: Vance spricht von "gewalttätigen Linksextremisten"

  • 24.09.2025
  • 23:00 Uhr
Live-Gespräch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel
News

Trotz schlechtem Verhältnis: Merkel spricht Merz ein Lob aus

  • 24.09.2025
  • 22:58 Uhr
Eine Segelyacht vor der italienischen Insel Elba.
News

Tragisches Unglück auf Elba: Deutscher stirbt beim Tauchen

  • 24.09.2025
  • 22:30 Uhr
Jahreskonferenz der britischen Partei Reform UK
News

Rechtsruck in Großbritannien: Rechte Bewegungen gewinnen an Einfluss

  • 24.09.2025
  • 18:06 Uhr
Trump Britain
News

Alles für den Friedensnobelpreis: Diese sieben Konflikte will Trump gelöst haben

  • 24.09.2025
  • 18:06 Uhr
Maß für Maß: Auf dem Oktoberfest werden Millionen Liter Bier ausgeschenkt – wie das Getränk ins Festzelt gelangt, erklärt ein Blick hinter die Kulissen.
News

Hinter den Kulissen des Oktoberfests: So kommt das Bier ins Wiesn-Zelt

  • 24.09.2025
  • 17:45 Uhr
Regen in Stuttgart
News

Heftiger Dauerregen droht Südwesten unter Wasser zu setzen

  • 24.09.2025
  • 17:26 Uhr
Wir sind Bären, keine, keine Tiger! Peskow, der alte Zoologe.
News

Kreml-Sprecher kontert Trump: "Russland ist ein echter Bär – kein Papiertiger"

  • 24.09.2025
  • 17:04 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-99-133575
News

Weitere russische Übergriffe? Selenskyjs eindringliche Warnung vor der UN

  • 24.09.2025
  • 16:53 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 15:45

  • 10:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12