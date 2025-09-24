Anzeige
Zwischenfall in der Ostsee

Pistorius: Russischer Militärjet hat deutsche Fregatte überflogen

  • Aktualisiert: 25.09.2025
  • 11:17 Uhr
  • dpa
Verteidigungsminister Boris Pistorius (Bild) im Bundestag: Er warnt, Russland teste mit Provokationen in Ostsee und Osteuropa die Grenzen der NATO aus.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (Bild) im Bundestag: Er warnt, Russland teste mit Provokationen in Ostsee und Osteuropa die Grenzen der NATO aus.© Michael Kappeler/dpa

Ein russisches Militärflugzeug überfliegt die deutsche Fregatte "Hamburg" in der Ostsee. Verteidigungsminister Pistorius spricht im Bundestag von gezielten Provokationen Moskaus und verweist auf ähnliche Vorfälle in Polen und Estland.

Anzeige

Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der Deutschen Marine überflogen. Der SPD-Politiker stellte den Vorfall am Mittwoch (24. September) im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber NATO Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte Pistorius, der auch um Zustimmung zum deutlich erhöhten Verteidigungsetat warb.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wurde die Fregatte "Hamburg" überflogen, die derzeit an der laufenden NATO-Übung "Neptun Strike" beteiligt ist. Es handelte sich demnach um zwei Überflüge kurz vor und am vergangenen Wochenende.

Auch in den News:

"Putin will uns, Putin will die NATO-Mitgliedstaaten provozieren und er will vermeintliche Schwachstellen im NATO-Bündnis identifizieren, offenlegen und ausnutzen", sagte Pistorius. Der russische Präsident vertue sich aber. "Die Allianz hat auf die russischen Provokationen klar geschlossen und entschlossen reagiert, gleichzeitig aber mit der notwendigen Besonnenheit, auf die es in diesen Tagen in besonderer Weise ankommt."

Der Bundestag beriet den Verteidigungsetat ("Einzelplan 14") in erster Lesung. Im regulären Wehretat sind Ausgaben von 82,69 Milliarden Euro eingeplant, weitere Ausgaben von 25,51 Milliarden Euro sollen aus dem Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden. Im laufenden Jahr 2025 werden 62,43 Milliarden Euro im regulären Wehretat und 24,06 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr bereitgestellt.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Die Ukraine beginnt mit dem Export von im Abwehrkampf gegen Russland erprobten Waffen.
News

Erprobt im Kampf gegen Putin: Ukraine exportiert Waffen in andere Länder

  • 25.09.2025
  • 12:56 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250919-935-842209
News

Anerkennung und Gaza-Krieg: Abbas' Rede vor der UN hier im Livestream ansehen

  • 25.09.2025
  • 12:29 Uhr
Nordkorea soll nach südkoreanischen Angaben Uran für mehr als 40 Atombomben besitzen.
News

Reicht für 40 Atombomben: So viel Uran soll Nordkorea schon besitzen

  • 25.09.2025
  • 11:43 Uhr
Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (links) mit Ehefrau Carla Bruni Sarkozy: Im Pariser Prozess fiel nun ein teilweise belastendes Urteil.
News

Sarkozy in Lybien-Affäre wegen "krimineller Vereinigung" verurteilt

  • 25.09.2025
  • 11:35 Uhr
Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen informiert in Kopenhagen über die jüngsten Vorfälle. Mehrere Drohnen hatten in der Nacht Flughäfen in Aalborg, Esbjerg und Sønderborg lahmgelegt.
News

Drohnen-Vorfall in Dänemark: Regierung spricht von "hybridem Angriff"

  • 25.09.2025
  • 11:11 Uhr
Kimmel Late-Night-Show
News

TV-Comeback trotz Trump-Wut: Kimmel fährt Rekordquoten ein

  • 25.09.2025
  • 10:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-99-118847
News

Wieder Drohnenalarm an dänischem Flughafen: Was bisher bekannt ist

  • 25.09.2025
  • 09:39 Uhr
Drohnensichtung am Flughafen von Kopenhagen
Artikel

Drohnenalarm über mehreren Flughäfen in Dänemark

  • 25.09.2025
  • 09:38 Uhr
Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ
News

Neue Studie: Vier von zehn Krebstodesfällen wären vermeidbar

  • 25.09.2025
  • 07:32 Uhr
Generaldebatte der UN-Vollversammlung
News

Trump fordert Verhaftungen wegen Rolltreppen-Notstopp

  • 25.09.2025
  • 03:05 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 15:45

  • 10:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12