Twitter-Eskalation: Elon Musk schließt Büros

Immer mehr Twitter-Angestellte kündigen, seit Elon Musk ihnen ein Job-Ultimatum gestellt hat. Der Kurznachrichtendienst droht auszubluten und Musk soll bereits Büros geschlossen haben.

Das Wichtigste in Kürze Nach Elon Musks Job-Ultimatum kommt es bei Twitter zu einer Mitarbeiterflucht.

Der Tech-Milliardär soll mitgeteilt haben, dass die Twitter-Büros ab sofort geschlossen sind.

Mittlerweile trenden Twitter-Hashtags wie #RIPTwitter, #TwitterDown und #GoodByeTwitter.

Die Hälfte der Mitarbeiter:innen hat Elon Musk bei seinem Einstieg gefeuert. Der restlichen Belegschaft stellte er ein Ultimatum: Extrem hart arbeiten oder gefeuert werden. Nun kommt es bei Twitter zu einer Mitarbeiterflucht. Einige Angestellte gaben ihren Ausstieg öffentlich auf der Online-Plattform bekannt. Andere fragten in einem privaten Forum, ob sie die versprochene Abfindung von drei Monatsgehältern bekommen, wenn sie direkt aussteigen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Twitter-Büros werden geschlossen

"An all die Tweeps, die entschieden haben, dass heute euer letzter Tag ist: Danke dafür, dass ihr durch Höhen und Tiefen fantastische Kollegen gewesen wart. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was ihr als Nächstes macht", twitterte Esther Crawford, die bei Twitter bleiben will. Sie arbeitet aktuell an der viel diskutierten Überarbeitung des Verifikationssystems.

Der Tweet von Esther Crawford twitter.com/esthercrawford

Der Tech-Milliardär Musk soll nach Angaben der BBC mitgeteilt haben, dass die Twitter-Büros ab sofort geschlossen sind – voraussichtlich bis zum 21. November. In einer Mail schrieb er demnach zudem: "Danke für Eure Flexibilität. Und seid bitte so gut und denkt an die Unternehmensrichtlinie, wonach vertrauliche Informationen nicht in sozialen Medien oder mit der Presse diskutiert werden sollen."

Musk verlangt "Hardcore-Arbeit"

Musk hatte die Mitarbeiter:innen kürzlich vor die Wahl gestellt, seiner Neuausrichtung des Kurzmitteilungsdienstes und "Hardcore-Arbeit" zuzustimmen oder entlassen zu werden. Die Angestellten mussten sich bis Donnerstagabend (17. November), ob sie Teil des "neuen Twitters" sein wollen.

Seit seiner Übernahme von Twitter sorgt Musk regelmäßig für Schlagzeilen: Massenentlassungen, Chefetage gefeuert, Verifikations-Chaos und Job-Ultimatum für die verbliebenen Arbeitenden. Es trendeten Twitter-Hashtags wie #RIPTwitter, #TwitterDown und #GoodByeTwitter. Derweil versucht Elon Musk händeringend, den Kurznachrichtendienst lukrativ zu machen. Er twitterte: "Wie macht man ein kleines Vermögen mit sozialen Medien? Investiere ein großes Vermögen."

