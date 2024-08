Ein unbekannter Täter hat am Montag (26. August) eine Tankstelle in Uettingen überfallen und ist seither auf der Flucht.

Am Montagmorgen (26. August) hat ein Unbekannter gegen 9:45 Uhr eine Tankstelle in Uettingen (Bayern) in der Würzburger Straße überfallen.

Der Täter soll zunächst die Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer bedroht und im Anschluss Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages aus der Kasse erbeutet haben, das er in eine weiß-beige Tasche packte, teilt die Polizei Unterfranken mit. Danach sei er zu Fuß geflüchtet.

Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt.

"Nehmen Sie keine Anhalter mit"

Nach dem Eingang der Mitteilung über den Überfall bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken haben die Würzburger Polizei und die benachbarten Dienststellen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen aufgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Zudem appelliert Denis Stegner, Pressesprecher der Polizei Unterfranken, an die Bevölkerung: "Nehmen Sie keine Anhalter mit und sollten Sie den Täter erkennen, sprechen Sie ihn nicht an! Verständigen Sie die Polizei!"

Täterbeschreibung

Der Täter ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und von schlanker Statur. Die Größe des Unbekannten beträgt etwa 175 cm.

Der Dieb war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Die Kapuze hatte der Übeltäter über den Kopf gezogen und die Ärmel nach hinten gekrempelt.

Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen und bittet nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Informationen nimmt die Kripo Würzburg unter Telefonnummer 0931-4571732 entgegen.