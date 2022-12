Ukraine: Explosionen in Kiew, russische Verluste im Osten

Durch Drohnenangriffe ist es am Mittwoch in Kiew zu schweren Explosionen gekommen, mehrere Gebäude wurden beschädigt. Aus dem Osten der Ukraine werden derweil schwerer Verluste bei den russischen Truppen gemeldet.

Bei schweren Kämpfen im Osten der Ukraine soll die ukrainische Armee den russischen Besatzern große Verluste zugefügt haben. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und bezieht sich dabei auf Angaben des Generalstabs in Kiew. Etwa 60 russische Soldaten sollen allein in der Ortschaft Kadijewka in der Region Luhansk ums Leben gekommen sein, 100 weitere wurden verletzt.

Auch in Melitopol im Süden des Landes seien rund 150 russische Soldaten bei Angriffen auf einen Kommandostab und Artilleriepositionen verwundet worden. Von unabhängiger Seite konnten die Angaben bisher nicht überprüft werden. Im Verlauf des Dienstags (13. Dezember) seien außerdem an den übrigen Brennpunkten der Front schwere Gefechte und Artilleriegefechte registriert worden, der Frontverlauf sei aber unverändert geblieben.

Drohnenangriffe auf Kiew

In der Hauptstadt Kiew sei es außerdem am Mittwochmorgen (14. Dezember) zu schweren Explosionen gekommen. Bürgermeister Vitali Klitschko hatte auf Telegram mehrere Explosionen im Bezirk Shevchenkivskyi bestätigt, Details nannte er aber nicht, nur dass Einsatzkräfte vor Ort seien.

Laut dpa berichteten ukrainische Medien von russischen Drohnenangriffen auf Kiew und die Umgebung. Nach Angaben der Stadtverwaltung vom Mittwoch habe die ukrainische Flugabwehr 13 Drohnen abgefangen. Zwei Verwaltungsgebäude und vier Wohnhäuser seien durch die Trümmer abgeschossener Drohnen beschädigt worden. Außerdem wurde im Umland der Hauptstadt ein privates Haus und ein PKW beschädigt. Nach bisherigen Angaben habe es durch den russischen Angriff keine Opfer gegeben.

