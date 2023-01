Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet

Der ukrainische Innenminister soll bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Kiew ums Leben gekommen sein. Mindestens 16 Menschen seien bei dem Absturz gestorben.

Der Innenminister der Ukraine, Denys Monastyrskyj, ist nach Polizeiangaben bei dem Absturz eines Hubschraubers umgekommen. Dieser stürzte über einem Kindergarten und einem Wohnhaus in Browary nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ab, 16 Menschen seien ums Leben gekommen, teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Auch Kinder starben bei dem Unglück

Nach Angaben des Gouverneurs des Gebietes Kiew, Olexij Kuleba, war der Helikopter in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten abgestürzt. Auch drei Kinder seien ums Leben gekommen, so der Bericht des Innenministeriums. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. 26 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder, so die Aussage.

Warum die Führung des Innenministeriums mit einem Helikopter unterwegs war, dazu gab es zunächst keine Informationen. In Kriegszeiten werden Hubschrauber vor Ort unter anderem genutzt, um Verletzte in die Hauptstadt Kiew zu fliegen.

Seit fast elf Monaten kämpft die Ukraine gegen einen russischen Angriffskrieg. Wegen russischer Raketen- und Drohnenangriffe kommt es immer wieder zu Luftalarm. Auch die Hauptstadt Kiew wurde immer wieder zum Angriffsziel.