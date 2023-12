Umfrage-Hammer für Merz: Das sind die beliebtesten Politiker Deutschlands

Unionspolitiker:innen dominieren die Liste der beliebtesten Politiker:innen Deutschlands - das geht aus einer neuen Umfrage hervor. Die Popularität des CDU-Chefs Merz klettert demnach stark nach oben - die Liste führt aber weiterhin ein Ampel-Politiker an.

Das Wichtigste in Kürze Die Ergebnisse einer neuen Umfrage dürften den CDU-Chef Merz erfreuen.

In der Liste der beliebtesten Politiker:innen Deutschlands klettert er weit nach oben.

Die Ampel-Politiker:innen liegen aber größtenteils hinter Unionspolitiker:innen.

Die Beliebtheit des CDU-Chefs Friedrich Merz ist stark gestiegen. Wie die "Bild" am Dienstag (5. Dezember) unter Berufung auf neue Umfrageergebnisse des Meinungsforschungsinstituts INSA berichtete, landet der Parteichef nunmehr auf Rang fünf in der Beliebtheitsliste. Zuvor war er auf dem achten Platz gewesen.

Neben Merz schaffte die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen großen Sprung nach vorne. Laut der Umfrage schaffte sie es nun in die Liste und kam prompt auf den siebten Platz.

Ein weiteres auffälliges Ergebnis der Umfrage ist die sinkende Beliebtheit des FDP-Chefs Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister fällt den Ergebnissen zufolge von Rang zwölf auf 15.

Unionsparteien dominieren Liste, Ampel weit abgeschlagen

Die Liste der beliebtesten deutschen Politiker:innen führt mit dem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weiter ein Ampel-Minister an. Außer ihm befinden sich aber ausschließlich Politiker:innen der Unionsparteien in den Top Five. Auf Pistorius folgen Markus Söder (CSU), Hendrik Wüst (CDU), Boris Rhein (CDU) und Merz. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schafft es lediglich auf Rang 17.

Schlusslicht der in der Liste aufgeführten 20 Politiker:innen sind der AfD-Co-Chef Tino Chrupalla (Platz 18), die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Platz 19) und die Linken-Co-Chefin Janine Wissler (Platz 20).