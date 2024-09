Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die demokratische Kandidatin Kamala Harris in entscheidenden Bundesstaaten wie Pennsylvania und Michigan deutlich vor Trump liegt.

Das Wichtigste in Kürze In einer Umfrage erzielt Harris im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania 51 Prozent der Stimmen, während Trump nur 45 Prozent erhält.

Auch in Michigan liegt Harris mit 50 Prozent vor Trump, der nur 45 Prozent erreicht,

Trotz der widerlegten rassistischen Behauptungen über Migrant:innen setzen Trump und Vance weiterhin auf diese umstrittene Strategie, um Wähler zu mobilisieren.

Weniger als 50 Tage bleiben bis zur US-Wahl, und die Republikaner setzen auf eine umstrittene Kampagne gegen (legale) Migrant:innen in Ohio. Ob diese Strategie fruchtet, bleibt abzuwarten.

Eine von der Quinnipiac-Universität veröffentlichte Umfrage zeigt, dass die demokratische Kandidatin Kamala Harris in zwei entscheidenden Bundesstaaten deutlich vor dem Republikaner Donald Trump liegt, berichtet der "Spiegel" (19. September).

Im wichtigen Swing State Pennsylvania erzielt Harris demnach 51 Prozent der Stimmen, während Trump nur 45 Prozent erhält. Damit verbesserte sich die Demokratin gegenüber der August-Umfrage desselben Instituts um drei Prozentpunkte. In Michigan sieht es ähnlich aus: 50 zu 45 Prozent zugunsten von Harris. Diese Erhebung wurde nach dem TV-Duell der beiden Kandidat:innen am 10. September erstellt, das Harris für sich entscheiden konnte.

Pennsylvania ist besonders umkämpft, da hier mehr Wähler:innen für einen der beiden Kandidat:innen stimmen als in jedem anderen der sechs Swing States. In diesem nordöstlichen Bundesstaat fand auch das TV-Duell statt und am 13. Juli wurde in der Kleinstadt Butler ein Attentat auf Trump verübt, bei dem der 78-Jährige leicht verletzt wurde. In den hart umkämpften Swing States steht nicht schon vorab fest, ob aus Tradition der Kandidat oder die Kandidatin der Republikaner oder der Demokraten siegen wird.

Im Video: Harris wirft Trump und den Republikanern Lügen über Migranten in Ohio vor

Trumps unbegründete Behauptungen über Migrant:innen

Bei dem TV-Auftritt auf "ABC-News" hatte Trump die Lüge über Migrant:innen verbreitet, die in Springfield (Ohio) angeblich Haustiere verspeisen. Diese rassistische Behauptung wurde von der Stadtverwaltung nachdrücklich entkräftet, doch Trump, Vance und andere wiederholen sie hartnäckig.

In Arizona, Georgia und North Carolina liegt Trump laut Umfragen von RealClearPolitics knapp vorn, während Harris in Nevada mit einem hauchdünnen Vorsprung führt. In Wisconsin ist das Rennen enger: Harris kommt auf 48 Prozent und erreicht Trump 47 Prozent.

Der Ausgang der Wahl wird entscheidend von einigen wenigen Bundesstaaten abhängen, in denen oft nur wenige zehntausend Stimmen den Unterschied machen. Um die Wahl zu gewinnen, benötigt ein Kandidat 270 der insgesamt 538 Wahlleute.

